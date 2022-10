La serie de Death Note producida por los creadores de Stranger Things ya tiene guionista

Para bien o para mal el desarrollo del nuevo proyecto de Death Note amparado por Netflix finalmente está avanzando. Pese a que aún no hay plazos para el estreno ni detalles sobre el elenco de esta producción, esta semana se reveló quién será su guionista principal.

De acuerdo a Deadline, la producción de la nueva serie live-action de Death Note eligió a Halia Abdel-Meguid como la guionista del proyecto que buscará llevar a la pantalla chica al famoso manga de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata.

Abdel-Meguid ha trabajado en proyectos como The Devil in the White City, además de colaborar como consultora de escritura en la nueva adaptación de The Talisman que está preparando para Netflix “Upside Down Pictures”, la productora creada por los Hermanos Duffer (Stranger Things) que respaldará esta serie de Death Note.