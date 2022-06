El protagonista del cameo en el final de Obi-Wan Kenobi habló sobre su regreso a Star Wars

[Esta nota incluye spoilers sobre el último capítulo de Obi-Wan Kenobi]

A lo largo de Obi-Wan Kenobi se concretaron varias apariciones sorpresa y guiños a la historia de Star Wars. Así, mientras el programa mostró a las versiones pequeñas de Luke y Leia, además de incluir una breve aparición de Palpatine vía holo en el último episodio, también contó con varias referencias que por ejemplo ilusionaron a más de algún fanático con alguna mención a Kal Kestis de Jedi Fallen Order.

Pero quizás nada de eso fue tan sorprendente para los amantes de las precuelas como el retorno del mismísimo Qui-Gon Jinn.

En un punto que había generado especulaciones desde el anuncio de la serie, en los últimos minutos de Obi-Wan Kenobi el Jedi titular finalmente consiguió sacar provecho de la información que Yoda le entregó al final de Revenge of the Sith y pudo presenciar a su viejo maestro, Qui-Gon Jinn, por cortesía de la Fuerza.

Así, mientras Qui-Gon le dijo a Obi-Wan que había estado junto a él todo el tiempo pero que Kenobi simplemente no estaba listo para verlo, el público finalmente pudo volver a presenciar a Liam Neeson como el Jedi después de su debut y despedida en The Phantom Menace en 1999 (recuerden que aunque el Qui-Gon de Neeson figuró en The Clone Wars allí solo fue un papel de voz).

Previamente Neeson había dicho que solo volvería a Star Wars para una película, pero claramente aquello fue solo para despistar a los fanáticos y ahora, después de la emisión del final del que por ahora es el primer y único ciclo de Obi-Wan Kenobi, el actor explicó por qué decidió retornar a la franquicia con esa serie.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Neeson explicó que su regreso como Qui-Gon fue motivado por varios factores.

“Ciertamente no quería que nadie más interpretara a Qui-Gon Jinn, y quería mostrar mi respeto por George (Lucas) y ese mundo mítico que él creó”, dijo el actor. “Además, Ewan (McGregor) es un amigo y me encantó trabajar con él durante The Phantom Menace hace 25 años”.

Al final de la serie, Obi-Wan y Qui-Gon se marchan para seguir con el entrenamiento de Kenobi por lo que eventualmente podríamos ver más de ese dúo en un segundo ciclo de la serie que, según Kathleen Kennedy, sería posible si los fanáticos lo desean. Pero por ahora no hay nada asegurado y el futuro de Qui-Gon en Star Wars solo involucraría apariciones con el propio Neeson en la serie animada de antología Tales of the Jedi.