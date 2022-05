Liam Neeson regresará como la voz de Qui-Gon Jinn en Tales of the Jedi, la nueva serie animada de Star Wars desarrollada por Dave Filoni

Tal y como se había anticipado, durante este sábado Lucasfilm aprovechó la “Star Wars Celebration 2022″ para presentar una nueva serie animada desarrollada por Dave Filoni (The Clone Wars, Star Wars Rebels).

Se trata de Tales of the Jedi, una producción que con un formato de antología contará historias ambientadas en antes de la trilogía original y que tendrán como protagonistas a diferentes personajes.

De acuerdo a Filoni, Tales of the Jedi tomará como base ideas que tuvo mientras hacía The Clone Wars y buscará profundizar en figuras de la época de las precuelas.

Así, mientras Ashoka será el foco de tres episodios ambientados en distintos períodos de su vida y su historia incluso involucrará un relato con Anakin Skywalker, en la serie también se presentarán capítulos con Dooku y Qui-Gon Jinn, quien nuevamente será interpretado por Liam Neeson aunque esta vez el actor de Búsqueda Implacable compartirá el papel con su hijo, Michael Neeson. Después de todo, la idea es mostrar a un joven Qui-Gon Jinn y, en el caso de Dooku, remarcar el que villano también fue un Jedi.

Aparentemente esta serie tendrá un estilo de animación similar a los episodios más recientes de The Clone Wars y el primer ciclo de The Bad Batch. Y, pese a que aún no hay un tráiler ni nada por el estilo, a continuación pueden revisar algunos vistazos a Tales of the Jedi que se revelaron durante su panel en la “Star Wars Celebration 2022″.

Tales of the Jedi incialmente contará con seis episodios y debutará durante el último trimestre de 2022.