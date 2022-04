Tales of the Jedi será la nueva producción animada de Star Wars

Una nueva serie de Star Wars ha sido anunciada. Se trata de Tales of the Jedi, una producción animada que tendrá un formato de antología y estará compuesta por distintos cortos.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a que involucrará la propuesta de Tales of the Jedi ya que esta producción simplemente fue anunciada mediante el sitio web de la Star Wars Celebration donde se detalló que esta apuesta tendrá un panel en el evento y Dave Filoni (The Clone Wars, The Mandalorian) participará de esa instancia.

Así, mientras no está claro qué rol jugará Filoni en esta producción y solo se puede deducir que Tales of the Jedi contará relatos sobre los Jedi en base a lo que indica su título, es probable que la mayoría de los detalles sobre esta apuesta incluyendo su ambientación y equipo creativo recién se revelen el 28 de mayo en la Star Wars Celebration.