El tráiler para la novela de Once Upon a Time in Hollywood incluye escenas que no aparecieron en la película

Por distintas razones, Quentin Tarantino eliminó varias escenas de Once Upon a Time in Hollywood. De hecho, tantas secuencias quedaron fuera de la película, que Margot Robbie llegó asegurar que existiría una versión de 20 horas de la cinta más reciente del director de Pulp Fiction.

Pero aunque por ahora nada apunta al lanzamiento de un corte tan largo de Once Upon a Time in Hollywood, recientemente se dio a conocer un video que revela varias escenas que no figuraron en la película de 2019.

Este video fue lanzado por la editorial Harper Perennial con motivo de la publicación de la novelización de Once Upon a Time in Hollywood que fue escrita por el propio Quentin Tarantino.

De acuerdo al director, esta novela no es solo una adaptación de la película sino que incorporará material que quedó fuera de esa cinta como las mencionadas escenas eliminadas.

“No soy solo yo tomando el guión y luego dividiéndolo en una forma novelística”, señaló Tarantino al podcast “Pure Cinema” (vía The Wrap). “Volví a contar la historia como una novela. Así que no es como: ‘Oh, está bien, bueno, obviamente le sobraron algunas escenas, así que simplemente tomó el guión, lo novelizó y agregó algunas escenas adicionales’. Fue un replanteamiento completo de toda la historia y no solo un replanteamiento en cuanto a lanzar algunas escenas que quedaron fuera de la sala de montaje”.

En ese sentido, este adelanto incluye nuevas escenas de Al Pacino como Marvin Schwarz y Damon Herriman como Charles Manson, además de más del Rick Dalton de Leonardo DiCaprio entre otros elementos.

El tráiler tiene restricción de edad, por lo que pueden ver un pequeño avance aquí:

Y dirigirse a verlo completo en YouTube a continuación:

La novela de Once Upon a Time in Hollywood será lanzada el 29 de junio.