Shannon Lee quiere que Quentin Tarantino deje de hablar de su padre: “Estoy jodidamente cansada de que los hombres blancos de Hollywood intenten decirme quién era Bruce Lee”

La polémica sobre la representación de Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood sigue creciendo. Pese a que durante esta semana Quentin Tarantino quiso zanjar el tema y mandó a los críticos de su versión de Lee a “chupar una verga”, Shannon Lee no quedó indiferente ante las declaraciones del director y lo emplazó a dejar de hablar sobre su padre.

Con motivo de los dichos más reciente de Tarantino, Shannon Lee realizó una columna para The Hollywood Reporter. “Puede imaginarse que a estas alturas que estoy acostumbrada a que la gente solo vea una faceta de mi padre y lo convierta en una caricatura. Eso ha estado sucediendo desde poco después de su muerte. Pero por lo general, en algún lugar de esa caricatura hay una especie de pepita de amor por el hombre y su trabajo. No es así con el Sr. Tarantino”, escribió Lee.

“Como ya saben, la interpretación de Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood por el Sr. Tarantino, en mi opinión, fue inexacta e innecesaria por decir lo menos. (Por favor, no culpemos al actor Mike Moh. Hizo lo que pudo con lo que se le dio)”, continuó. “Y aunque estoy agradecida de que el Sr. Tarantino haya reconocido tan generosamente a Joe Rogan que puedo tener mis sentimientos sobre su interpretación de mi padre, también estoy agradecida por la oportunidad de expresar esto: estoy jodidamente cansada de que los hombres blancos de Hollywood intenten decirme quién era Bruce Lee”.

En sus declaraciones más recientes, Tarantino señaló que entendía las críticas de Shannon a la representación de Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood. No obstante, también desestimó los comentarios de otras personas sobre la caracterización del famoso artista marcial en la escena de pelea con Cliff Booth, el personaje de Brad Pitt.

En ese sentido, Shannon Lee aprovechó su columna para plantear que está harta de que su padre sea pintado como un sujeto arrogante como sucedió en la película más reciente del director de Pulp Fiction.

“Estoy cansada de escuchar de los hombres blancos en Hollywood que (Bruce Lee) era arrogante y un idiota cuando no tienen idea y no pueden comprender lo que podría haber sido necesario para conseguir trabajo en el Hollywood de los sesenta y setenta como un hombre chino con (Dios no lo quiera) un acento, o para tratar de expresar una opinión sobre un conjunto como alguien percibido como un extrajero y una persona de color”, señaló. “Estoy cansada de que los hombres blancos de Hollywood confundan su confianza, pasión y habilidad con arrogancia y, por lo tanto, consideren necesario marginarlo a él y a sus contribuciones. Estoy cansada de que a los hombres blancos de Hollywood les resulte demasiado difícil creer que Bruce Lee realmente pudo haber sido bueno en lo que hizo y tal vez incluso sabía cómo hacerlo mejor que ellos”.

Desde el estreno de Once Upon a Time in Hollywood Tarantino se ha dedicado a defender su versión de Lee y en el marco del reciente programa donde volvió a desestimar las críticas incluso llegó a plantear que Cliff Booth podría derrotar y matar a Lee en una pelea sin las reglas de un combate de artes marciales.

“Miren, entiendo lo que el Sr. Tarantino estaba tratando de hacer. Realmente lo hago. Cliff Booth es tan rudo y es un asesino que puede vencer a Bruce Lee. Desarrollo de personaje. Lo entiendo. Creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Pero en cambio, la escena que creó fue solo un desmontaje poco interesante de Bruce Lee cuando no era necesario”, reflexionó Shannon Lee. “Era el Hollywood blanco tratando a Bruce Lee como, bueno, el Hollywood blanco lo trató a él, como un estereotipo prescindible. Pero ese fue el dispositivo creativo que el Sr.Tarantino eligió- así lo afirmó inicialmente- aunque ahora parece estar argumentando que esta es en realidad una representación precisa de Bruce Lee y es lo que hubiera sucedido si de hecho Cliff Booth (una persona ficticia) y el verdadero Bruce Lee (si fuera un artista marcial mediocre y arrogante) se hubiesen enfrentado”.

Finalmente, Shannon Lee cerró su columna pidiendo que el director deje de hablar de su padre.

“Sr. Tarantino, no tiene por qué agradarle Bruce Lee. Realmente no me importa si le gusta o no. Hizo tu película y ahora, claramente, está promocionando un libro. Pero en aras de respetar otras culturas y experiencias que quizás no entienda, lo animo a dejar de comentar más sobre Bruce Lee y reconsiderar el impacto de sus palabras en un mundo que no necesita más conflictos y menos héroes culturales”, sentenció.