Quentin Tarantino a los que criticaron a su versión de Bruce Lee: “Chupen una verga”

Como parte de una conversación con el podcast Joe Rogen Experience, en medio de la promoción de la novelización de su película “Once Upon a Time in Hollywood”, el director Quentin Tarantino tuvo duras palabras hacia las críticas que generó su versión de Bruce Lee.

“Puedo entender que su hija haya tenido un problema con eso, es su jodido padre, lo entiendo. Pero todo el resto pueden chupar una verga”, disparó el director. “Si lo miras, es obvio que Cliff lo engañó. Esa es la forma en que lo logró. Es explicado un poco más en el libro”, agregó.

Tras el estreno de la película, no pocas personas cuestionaron la forma de presentar al ídolo de las artes marciales. Algunos críticos no solo cuestionaron que fuese mostrado como un bravucón, sino que también pusieron sobre la mesa el hecho de que Tarantino lo habría hecho ver mal en su breve pelea contra Cliff Booth (Brad Pitt).

Linda Lee, la hija del legendario actor, recalcó que Tarantino desconocía la faceta humana de Bruce y solo utilizaba una imagen generada por sus películas.

No solo eso, tras un intento de explicaciones del director, Linda expresó que este debía callarse. “Eso sería realmente agradable. O podría disculparse o podría decir: ‘Realmente no sé cómo era Bruce Lee. Lo escribí para mi película. Pero eso no debe tomarse como realmente era‘”.

Otros cuestionamientos a Tarantino

Como parte de su conversación en el podcast, Quentin Tarantino dejó en claro que Cliff utilizó la primera ronda de la pelea para saber qué movimiento usaría Lee para contraatacarlo.

Pero otra polémica surgió luego de que asegurase que los dobles de acción no estaban contentos con Bruce Lee durante la realización de la serie El Avispón Verde. “Los especialistas odiaban a Bruce en The Green Hornet, está en el libro de Matthew Polly”, dijo Tarantino.

“Bruce no tenía nada más que faltarle el respeto a los especialistas estadounidenses y siempre los golpeaba. Siempre los golpeaba con los pies y los puños y llegó al punto en que se negaron a trabajar con él”, dijo.

Pero el propio Mathew Polly utilizó su cuenta de Twitter para negar esa afirmación de Tarantino.

“Lee quería cambiar la coreografía de lucha estadounidense para que los golpes fallaran por milímetros en lugar de por pies (también conocido como el golpe de John Wayne) para vender mejor la técnica”.

De acuerdo Polly, fue en ese proceso que algunos dobles recibieron algunos golpes y se enojaron. “Pero no fue una falta de respeto, sino una diferencia en la filosofía y el estilo de la coreografía de lucha”, postuló.