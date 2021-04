Margot Robbie dice que hay un corte de 20 horas de Once Upon a Time... in Hollywood

Los cortes alternativos extendidos parecen ser un tema en boga en Hollywood estos días. Es así como ahora, en una conversación con Variety, la actriz Margot Robbie se refirió a una posible versión de Once Upon a Time in... Hollywood que dejaría en vergüenza a las cuatro horas de Justice League.

La actriz, que participó también en Suicide Squad de David Ayer, fue consultada por la posibilidad de ver el corte del director de la película de DC a lo que ella respondió: “Me encantaría ver el corte de cinco horas de todas las películas que he hecho. Hay un corte de 20 horas de Once Upon a Time in... Hollywood que... hay tanto que no pudieron ver, que filmamos y que era asombroso, y que por un millón de razones obviamente no quedaron en el corte. Hasta donde sé, no hay un corte de David Ayer que se esté trabajando para ser lanzado”.

Por el contexto de la conversación, las 20 horas para la película de Quentin Tarantino podría ser una exageración por parte de la actriz, aunque si se habló anteriormente de una versión de cuatro horas.

Mientras tanto, aunque David Ayer parece tener esperanzas en los fans, todo indica que Suicide Squad no recibirá por lo pronto su corte alternativo.