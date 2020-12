Esta era la historia original que George Lucas concibió para Anakin Skywalker

La historia de origen de Anakin Skywalker no se plasmó en la pantalla grande hasta que George Lucas presentó las precuelas de Star Wars. Sin embargo, años antes que el creador de la franquicia lograra concretar esas entregas, un puñado de personas conoció el plan de Lucas para la historia del padre de Luke y Leia.

En 1981, durante una conferencia de historias para Return of the Jedi, Lucas trazó la historia de Anakin para el director Richard Marquand, el productor Howard Kazanjian y el escritor Lawrence Kasdan.

Dicho plan del director está lejos de ser un misterio, pero los detalles de su propuesta reflotaron recientemente de la mano de Paul Duncan, el autor responsable de un nuevo libro llamado The Star Wars Archives: 1999-2005.

Como pueden imaginar ese libro está enfocado en el desarrollo de las precuelas de Star Wars, por lo que recientemente Duncan decidió compartir un extracto del texto en relación a la historia de Anakin.

De acuerdo a Duncan, Lucas plasmó varios antecedentes sobre la historia de Anakin para poner en perspectiva al final de Return of the Jedi y el arco final de Darth Vader.

En ese sentido, aunque no hay muchas diferencias respecto a lo que vimos en las precuelas, la visión de Lucas no deja de ser vistosa y, por ejemplo, incluye una comparación de Palpatine con Richard Nixon.

“Anakin Skywalker comenzó a juntarse con el Emperador, que en ese momento nadie sabía que era tan malo, porque era un funcionario electo. Él era un político. Richard M. Nixon era su nombre. Subvirtió el Senado y finalmente se hizo cargo y era realmente malvado”, decía la propuesta de Lucas. “Pero fingió ser un tipo realmente agradable. El padre de Luke es subvertido por el Emperador. Se pone un poco raro en casa y su esposa comienza a darse cuenta de que las cosas van mal y le cuenta a Ben, que es su mentor”.

“En sus misiones a través de las galaxias, Anakin ha dejado y retomado sus cosas Jedi y muchos Jedi han sido asesinados, y es porque le dan la espalda y él los corta. El presidente se está convirtiendo en el Emperador y la madre de Luke sospecha que algo le ha sucedido a su marido. Ella está embarazada. Anakin empeora cada vez más, y finalmente Ben tiene que luchar contra él y lo arroja a un volcán y Vader queda todo golpeado”, añadió

Por supuesto, eso es bastante parecido a lo que figuró finalmente en las precuelas con excepción de las muertes de varios Jedi antes de la Orden 66. No obstante, lo más curioso es lo que planteó posteriormente Lucas ya que el creador de la saga incialmente pretendía alargar más la historia posterior a lo que finalmente pasó en Mustafar.

“Cuando cae en el pozo, casi no queda nada de él cuando las tropas del Emperador lo sacan de allí. Luego, cuando Ben descubre que Vader ha sido rescatado y está en manos del Imperio, se preocupa. Vuelve con la esposa de Vader y le explica que Anakin es el malo, el que está matando a todos los Jedi”, añade el relato.

“La Sra. Skywalker tuvo a los niños, los gemelos, dos bebés pequeños que tienen aproximadamente seis meses. La línea Skywalker es muy fuerte con la Fuerza, así que Ben dice: ‘Creo que deberíamos proteger a los niños, porque es posible que puedan ayudarnos a corregir el mal que su esposo ha creado en el universo’. Ben toma uno y se lo da a una pareja en Tatooine y consigue su pequeño escondite en las colinas y lo ve crecer”, concluye la descripción. “Ben no puede criar a Luke él mismo, porque es un hombre buscado. Leia y la madre de Luke van a Alderaan y son tomadas por el rey, que es amigo de Ben. Ella muere poco después y Leia es criada por sus padres adoptivos. Ella sabe que su verdadera madre murió”.

Probablemente esta versión no habría cambiado mucho el rumbo de la saga, pero no deja de ser llamativo que la idea de Lucas para la historia de Anakin prácticamente se mantuviera prácticamente sin mayores cambios desde el desarrollo de Return of the Jedi hasta la realización de Revenge of The Sith.