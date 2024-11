El mayor evento de Disney: así se prepara el aterrizaje en Latinoamérica de la D23

Este fin de semana, entre el viernes 8 y domingo 10, aterrizará en Latinoamérica el mayor evento de Disney, la D23. El lugar elegido es Sao Paulo, Brasil, donde miles de fanáticos se congregarán para conocer de primera mano las principales novedades de la compañía detrás de Marvel, Star Wars, Pixar, Los Simpson y otros nombres propios de la cultura popular.

Culto asistirá al debut de la instancia en la región y compartirá las principales novedades a través de sus plataformas. En la previa a su inicio, aquí revisamos algunos puntos clave.

James Cameron, Sam Worthington y Zoe Saldana en la D23 de agosto pasado. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney)

*El desembarco en Latinoamérica

La D23 habitualmente se desarrolla en Anaheim, California, a unos pasos de Disneyland, el parque temático más antiguo de la compañía. De hecho, su edición más reciente se llevó a cabo en agosto pasado, donde se confirmaron la realización de Toy story 5 y Los Increíbles 3 y participaron figuras como James Cameron, Jude Law, Gal Gadot, James Lee Curtis, Jeff Bridges y Diego Luna.

Ahora desembarca en Latinoamérica prometiendo una experiencia similar, con anuncios importantes y la participación de líderes de la compañía y actores y directores. El evento transcurrirá en el Transamérica Expo Center (Sao Paulo, Brasil) y tendrá paneles, activaciones y diversas instancias en torno a todas las propiedades de la firma. A saber: Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Star, Radio Disney y los parques temáticos.

*Viernes: Pixar, Disney animación y live-action

Las primeras novedades surgirán a partir de las 16 horas del viernes, cuando se desarrolle el panel en torno a Walt Disney Animation, Pixar y Disney Live Action. En la instancia también se revelarán las principales novedades de 20th Century Animation, el sello que actualmente agrupa a series como Los Simpson, Family Guy y Solar Opposites.

Anthony Mackie y Kevin Feige. Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

*Sábado: De los parques a Marvel

El sábado se perfila como uno de los días más esperados por los fanáticos. La jornada comenzará con un panel en torno a los parques temáticos, continuará con otro consagrado a los 30 años que cumple Toy story (1995) y cerrará con una instancia que traerá las novedades de Lucasfilm, Marvel Studios y 20th Century Studios.

*Domingo: Disney+ y producciones nacionales

La jornada final del evento acogerá un panel centrado en las producciones de Disney+, la plataforma de streaming de la compañía, que acoge desde The Mandalorian y Loki hasta títulos como El Oso y Shōgun. Otro panel estará enfocado en las producciones originales de la firma en Brasil. También, en un panel diferente, se hablará de las diferentes posibilidades para seguir una carrera al interior de Disney.

*Los estrenos al centro de la fiesta

En simultáneo a anuncios y novedades de proyectos en desarrollo, uno de los focos del evento serán los próximos estrenos en cines y streaming. En ese sentido, Moana 2 (28 de noviembre) y Mufasa: El rey león (19 de diciembre), las películas con las que Disney concluirá 2024, debieran recibir un impulso importante.

También debiera ser el caso de Capitán América: Un nuevo mundo (13 de febrero), Blanca Nieves (20 de marzo), Thunderbolts* (1 de mayo), Lilo & Stitch (22 de mayo), Los 4 Fantásticos (24 de julio), la tercera parte de Avatar (18 de diciembre), y otras producciones de peso que llegarán durante 2025.

En tanto, la parrilla de Disney+ concluirá el año con Star Wars: Skeleton Crew (3 de diciembre), Producciones de ensueño (11 de diciembre) y la tercera temporada de What If...? (22 de diciembre). Para 2025 alista el debut de Goosebumps: La desaparición (10 de enero), Ganes o pierdas (19 de febrero), Daredevil: Born again (4 de marzo), Ironheart (24 de junio) y Wonder Man (diciembre), además de nuevas temporadas Andor, El Oso y Percy Jackson y los dioses del Olimpo.