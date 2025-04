Boric dice que “el aislacionismo no es el camino para crecer” y llama a adoptar políticas de Estado para enfrentar la guerra comercial

Los efectos de la guerra comercial se siguen tomando la agenda económica del país. Esta vez fue en la cena Cesco Week, evento organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Allí expuso este miércoles por la noche el Presidente Gabriel Boric. En su intervención hizo un llamado a la unidad para hacer frente al escenario adverso que se ha generado a partir de la política arancelaria impulsada por el mandatario de EE.UU., Donald Trump.

“Estamos viviendo tiempos turbulentos en el mundo, eso es innegable. Y no somos indiferentes ante ello. La inestabilidad de los mercados y sobre todo su impredictibilidad debido a las alzas y modificaciones arancelarias unilaterales han causado estragos en la economía mundial”, expresó Boric.

En ese contexto, resaltó el trabajo que viene desarrollando con su gabinete. “Esta tarde me reuní con los ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Minería, Economía, Agricultura, la Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, además de nuestro embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, para seguir delineando, porque llevamos harto tiempo ocupados en esto ante las amenazas que se habían anunciado”.

Y recordó que este jueves se sesionará el comité para abordar la estrategia, en particular, de minerales críticos.

Para Boric, por la situación mundial en que vivimos “se requiere tomar políticas de Estado, no solo de gobierno, no pensando en los 11 meses que nos quedan a nosotros, sino en el Chile de largo plazo como son las inversiones de la minería”. Por lo mismo, destacó la reunión que tendrá este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel con los exministros de Hacienda, con la presidenta del Banco Central y con los extimoneles de esa entidad.

En su discurso también reforzó el mensaje de que el país debe avanzar en la globalización, porque, dijo, “el aislacionismo no es el camino para crecer y desarrollarse. Somos un país abierto al mundo, que desde el retorno a la democracia ha desarrollado no solamente una inserción global en la economía, sino tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con el Mercosur, con APEC, los países del Asia-Pacífico, ahora con India. Todo esto es porque estamos convencidos que es la colaboración y no el aislacionismo lo que produce beneficios compartidos, en donde los liderazgos nacionales además tienen el deber y la obligación de preocuparse que lleguen a todos los habitantes de su patria”.

Más confianza

El Presidente también hizo un llamado a los actores políticos para generar mayor confianza en el país. “Se requiere más confianza en nosotros mismos, porque si uno está constantemente predicando que todo está mal, que no vamos a poder lograr las metas que tenemos, eso influye en el estado de ánimo. Hay un intangible que es la confianza, que es tremendamente importante a la hora de obtener los logros que tenemos. Estoy convencido que Chile puede crecer más y que puede distribuir mejor su riqueza para reducir la desigualdad y general mejor cohesión social”.

Para reforzar su mensaje, enfatizó en las proyecciones negativas que había para la economía. “El año pasado los pronósticos decían que con suerte íbamos a crecer al 1,5%, pero terminamos creciendo al 2,6%. Fue más de lo esperado, pero sabemos que no es suficiente. Sabemos que Chile puede más”.

Pantalones largos

Sobre la situación de la industria minera, Boric recordó una frase que es de otra época: “Chile se pone los pantalones largos a propósito del cobre. Estamos orgullosos de nuestra herencia minera y hoy día estamos orgullosos de las alianzas público-privadas que tenemos. Esta escena, este espacio, lo demuestra ampliamente. La Estrategia Nacional del Litio avanza con asociaciones público-privadas para desarrollar la industria y dar mayores beneficios a las familias de Chile”. Y aquí destaco el acuerdo entre Codelco y SQM para operar en el salar de Atacama.

Asimismo, realzó el hecho de que Codelco y Enami están en la fase final de la selección de socios para la alianza público-privada en el salar de Maricunga y en los salares Alto Andinos, que va a asegurar la participación del Estado en estos salares estratégicos. “Esta fue una decisión difícil de nuestro gobierno en su momento, porque recibió críticas por un modelo de desarrollo en donde desde nuestra perspectiva, y creemos que va bien encaminado, se distribuyera de mejor manera la riqueza y el encadenamiento productivo”, concluyó.