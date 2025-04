La banda chilena Newen Afrobeat se suma a Glastonbury, el festival más grande del mundo

Son crías únicas en su especie. La banda chilena Newen Afrobeat se han alzado como pioneros en la escena chilena, al consolidarse como la primera orquesta del país difusora del afrobeat con rúbrica local, esos estilos cogidos desde África e inspirados en la leyenda nigeriana Fela Kuti

Junto con la instalación de un discurso melódico sostenido en los metales, las percusiones y el bajo eléctrico, los músicos del colectivo han realizado una investigación profunda del tema, además de presentarse en los más diversos festivales del país -como Lollapalooza en 2012-, parte de una nutrida agenda que figura entre las más activas del circuito.

Ahora, ese radar apuntará hacia el hemisferio norte: la agrupación será parte del festival Glastonbury de Inglaterra, el más importante y legendario del planeta, a realizarse del 25 al 29 de junio de 2025, y que tiene como principales protagonistas a The 1975, Alanis Morissette, Neil Young, Rod Stewart, Olivia Rodrigo y John Fogerty, entre más de un centenar de artistas.

El conjunto fue oficializado hoy como parte de un segmento de Glastonbury denominado Croissant Neuf, área que funciona con energía solar y que consta de dos escenarios: Big Top y Bandstand. En cuanto el lineup, precisamente esa zona está consagrada a expresiones diversas y provenientes de las más diversas geografías.

Entre los actos se incluyen a Afrodelic, Gemma Rogers, Junior Jungle, K.O.G, Rhythm Of The 90s, Nancy Williams, Leo Baby, Chloe Foy, Duncan Disorderly, The Disappointments y Oakley Starr.

En sus redes sociales, los músicos de Newen Afrobeat celebraron el logro con alegría: “Somos parte del Line Up de Glastonbury Festival!!!”, publicaron en su Instagram.