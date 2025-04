“Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

Ese fue el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desató un brusco giro en la guerra comercial e hizo subir con fuerza los mercados.

En relación a este anuncio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, catalogó la prórroga anunciada por el presidente Trump como una “buena noticia”.

“Lo que refleja (la prórroga) es que, al menos dentro de la administración de Estados Unidos, se ha tomado algo de conciencia respecto del impacto que este aumento generalizado de aranceles tendría no solo sobre la economía del mundo, sino que particularmente sobre la economía de Estados Unidos”, declaró el jefe de la cartera.

La autoridad comentó que, durante los últimos días, dentro de EE.UU., muchas voces han “reclamado por estas medidas” y advertido las consecuencias de su implementación. Como resultado, esas mismas presiones habrían llevado a “aplicar esta decisión”, señaló Marcel.

“Por cierto, el conflicto bilateral con China, no tenemos claro todavía si también el concepto de reciprocidad se mantiene respecto de otros países que habían aplicado medidas arancelarias contra Estados Unidos, pero ciertamente en el caso de China la situación se mantiene. Pero eso es por cierto un conflicto relevante, pero más acotado en la medida que no afecta a todos los países simultáneamente, como lo estaban haciendo las medidas que se anunciaron la semana pasada”, declaró el ministro.

Según medios estadounidenses aclararon durante la tarde de este miércoles, con esta decisión del presidente Trump los países a los que se les aplicó un nuevo arancel de más de 10% se les suspenderá -con la excepción de China- ese monto adicional por 90 días. Durante ese plazo tendrán la misma tasa base de 10%que tienen otros países, incluido Chile.

Durante buena parte de la jornada las dudas sobre qué significaba el mensaje de Trump era generalizada tanto en Estados Unidos como en el resto de los países. En Chile tanto economistas como en el gobierno no lograban dar con una versión sobre qué quiso decir el presidente norteamericano.

Para abordar la situación económica global y el impacto en Chile, durante la tarde de este miércoles, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió con los varios ministros. Entre estos, el de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Hacienda, Mario Marcel; Agricultura, Esteban Valenzuela; Minería, Aurora Williams; Ciencia y Segegob, Aisén Etcheverry; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; y el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.

Tras la reunión, la vocera Etcheverry señaló en un punto de prensa que “durante la reunión se analizó el impacto de las distintas materias, así como las distintas reuniones que se han llevado a cabo durante esta semana en el sector agrícola, también desde el sector minero y en los distintos ámbitos que son esenciales para nuestra economía. Esta es una materia de esencial importancia para nuestro país y es por eso que el Presidente Gabriel Boric ha estado haciendo un seguimiento estrecho de cada uno de estos puntos durante los últimos días”.

En medio de las dudas generalizadas, consultada sobre si Chile quedaba o no con los aranceles adicionales suspendidos por estos 90 días, la vocera de gobierno reconoció que en el gobierno tampoco claridad a ciencia cierta. “Eso es parte de lo que se está dilucidando y lo va a informar mañana el ministro Marcel”, puntualizo, indicando que este jueves a las 9 AM habrá un punto de prensa del ministro de Hacienda y la titular de la Subrei, Claudia Sanhueza.

Por otro lado, Marcel profundizó sobre la reunión de este jueves con exministros de Hacienda de Chile y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

“El objetivo es por un lado compartir un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo a partir de las decisiones de Estados Unidos, porque esta decisión no es simplemente el tema del arancel que le aplica a Estados Unidos a Chile o que le puede aplicar a algún otro país, es un cambio muy profundo a las reglas que han enmarcado el comercio internacional durante mucho tiempo”, señaló Marcel y agregó que “también, por cierto, para ir afinando definiciones respecto a la estrategia que va a seguir Chile en esta materia”.

Materias a tratar

La Cancillería pidió inicios de semana formalmente una reunión con representantes del USTR, según informó el lunes Marcel. Esta reunión se suma a las del Comité de Administración del Tratado de Libre Comercio (TLC), que está agendada para el 12 de junio.

Según indican desde el gobierno, aún no hay una fecha para la reunión pedida por Cancillería, ya que se está a la espera de la respuesta del USTR.

La pregunta que surge es qué materias estarán sobre la mesa en esas reuniones. Algunas fuentes indican que el capítulo sobre Chile del informe del Departamento de Comercio llamado Estimación Comercial Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior (NTE, por su siglas en inglés), contiene justamente los elementos que se plantearán por parte de Estados Unidos, varios de los cuales se habrían abordado con regularidad en las reuniones previas por el TLC.

En el capítulo sobre Chile se comenta sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tienen ambas naciones, desde su vigencia en 2004, y plantea allí su primera alerta respecto al país: “Estados Unidos sigue estando muy preocupado por el hecho de que Chile no aplique plenamente algunos compromisos del TLC en materia de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual (PI)”.

El texto profundiza su cuestionamiento por el resguardo de la propiedad intelectual en Chile y su manejo contra la piratería. “Estados Unidos sigue preocupado por la adecuación y eficacia de la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual en Chile y por la aplicación de determinadas obligaciones en materia de propiedad intelectual en el marco del TLC”. En ese sentido, llama a Chile a “abordar ciertos aspectos de sus compromisos en el TLC sobre piratería satelital”.

Este es una de las preocupaciones permanentes de Estados Unidos, sobre nuestro país, manteniendo a Chile en la “lista roja” desde 2006. En particular, el sector farmacéutico ha sido uno de los impulsores a mantener a Chile en esa categoría.

De hecho, el documento también muestra sus reparos sobre el desarrollo del industria farmacéutica en Chile. “Las partes interesadas del sector farmacéutico siguen expresando su preocupación por la eficacia del sistema chileno para resolver rápidamente los problemas de patentes en relación con las solicitudes de comercialización de productos farmacéuticos y por la protección adecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de pruebas no divulgadas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos”, plantea.

Un segundo tema a tratar sería el manejo de datos personales. “Las partes interesadas de Estados Unidos han expresado su preocupación por la falta de claridad de las directrices para el uso de cláusulas contractuales y por la falta de definiciones claras de conceptos clave, lo que está creando incertidumbre entre las empresas”, advierte.

Otro tema mencionado en el informe es respecto a la implementación de la reforma previsional. Esto, dado que existen Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de capitales de firmas estadounidenses: Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC). Este grupo de empresas, a través del gremio que las representa, ya indicó en su momento que, según su juicio, la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.

“La industria estadounidense sigue preocupada por varias de las disposiciones de la legislación, incluidas las que obligarían a subastar a los actuales clientes del sistema privado de pensiones. Estados Unidos sigue animando a Chile a consultar con todas las partes interesadas pertinentes a medida que implementa la reforma del sistema de pensiones y a garantizar que cualquier cambio sea coherente con los compromisos comerciales de Chile”, señala el informe comercial sobre la materia.

Un último punto que se podría levantar por parte de EE.UU. es el tratamiento del pago de IVA a empresas estadounidenses en el país, para lo cuál se pediría rebajas o exenciones. Ese impuesto también ha sido considerado en forma global en los cálculos globales de “trabas” realizadas por los demás países a EE.UU., según ha indicado el propio gobierno de Trump. Sin embargo, este punto sería es de más difícil acuerdo, ya que el régimen del IVA en Chile no tiene exenciones por países.

“La estructura institucional que hemos construido a lo largo del tiempo, en particular el Tratado de Libre Comercio, un tratado que ha demostrado ser exitoso, es el marco sobre el cual estamos trabajando”, señaló la vocera Etcheverry, consultada sobre los temas a tratar.

Certezas

Quienes siguen de cerca el trabajo que está realizando el gobierno en las distintas mesas para elaborar la estrategia para negociar con el gobierno de Donald Trump. Lo primero que señalan es que se buscará generar certeza jurídica para ambos países, ya que el TLC incluye un capítulo que tiene que ver con inversiones y la certeza. Ahí debería estar presente el tema de la propiedad intelectual, y la protección de datos personales y la ley de pensiones.

Ahora bien, en cuanto a los productos propiamente tal, se menciona que eso todavía no está definido y que se está trabajando con la mesa agroexportador. Según cuenta, la idea es priorizar qué productos son los que se buscará mantener un arancel 0%. Entre las variables que entran en juego está las ventajas comparativas que se tengan con otros países y si es fruta que se envía contra estación, y qué tan elástica sea la demanda. Todo se está evaluando de manera interna.

Otro de los que ha estado presente en las reuniones de trabajo es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien afirma que “se debe elaborar una estrategia bien pensada, reflexionada para ir a negociar con Estados Unidos. Se debe aprovechar esta ventana de 90 días para ir con una propuesta mancomunada de todos los sectores del país”.

En cuanto a la definiciones del país para sentarse a negociar, Walker señala que todavía no se ha llegado al nivel de detalles de productos, ya que todavía falta para llegar a esa instancia. Lo que sí recomienda es llegar con “una propuesta reflexionada y consensuada en el país”.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que “en el caso de Chile esto abre una oportunidad para seguir consolidando nuestra relación comercial con Estados Unidos y poder negociar con ellos de forma definitiva que los aranceles deben mantenerse en cero como fue acordado en el TLC, porque no hay motivos para un alza al 10%, sobre todo porque en Chile no se imponen tarifas a las importaciones de Estados Unidos porque tenemos un TLC vigente y porque la balanza comercial es favorable a Estados Unidos”.P