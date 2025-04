DatosPaula: tres recomendaciones para amantes del tejido y las lanas

Para ir: Expo Teje

Se acerca el otoño y con él las ganas de quedarse en cama con un té calentito y ponerse a tejer, un pasatiempo que cada vez suma más adeptos. Para todos ellos este panorama es un imperdible: este fin de semana (sábado 12 y domingo 13 de abril) se realizará la novena versión de Expo Teje, la feria más grande de Chile dedicada al mundo del tejido. Esta vez será en Centro Parque, en el Parque Araucano, y contará con más de 100 stands de marcas, emprendimientos y talentos de Chile, Argentina y Perú. Además, habrá 20 talleres (previa inscripción en www.expoteje.cl), actividades gratuitas y una invitada internacional: la reconocida diseñadora japonesa Midori Hirose, que dará una masterclass el domingo a las 9:30 y expondrá un showroom con sus principales creaciones y tejidos.

__

Para aprender: Pantuflas a crochet

Inspirada en los recuerdos de su infancia —cuando su mamá y su abuela le tejían a crochet—, la artista canadiense Ira Rott creó este libro con 20 patrones para tejer pantuflas de animales adorables: un panda rockero, una llama hippie, un koala dormilón y más. Tan necesarias en esta época del año en que hace frío y los niños se sacan los zapatos apenas entran a la casa, o para esos que aman andar descalzos y destrozan los calcetines. Aquí no solo entrega los patrones para estos modelos, sino que invita a combinarlos entre sí para crear hasta 60 versiones distintas. Incluye instrucciones paso a paso, tabla de tallas, materiales recomendados, técnicas básicas de costura y bordado, abreviaturas comunes en América Latina y métodos para armar y dar forma a cada pieza. Viene también con fotografías, diagramas y tips para personalizar tus creaciones. Lo encuentras en librerías y en contrapunto.cl.

__

Para descubrir: La Nube de Colores

Detrás de este proyecto está Danae Salinas, tintorera y tejedora, quien comenzó a explorar el mundo del teñido durante su embarazo. “En esa época tejí mucho y buscaba fibras naturales, pero me di cuenta de que la oferta de colores teñidos a mano era muy limitada, y generalmente en lana merino, que además era cara. Me propuse aprender a teñir para usar colores más alegres e innovadores en mis tejidos. Con el tiempo, la gente me empezó a pedir que vendiera mis hilados, y así partió mi historia”, cuenta.

Hoy tiene su propia tienda, @lanubedecolores, donde ofrece una amplia variedad de hilados de fibras naturales teñidas a mano, con colores únicos y hasta algunas opciones que reaccionan a la luz UV. “Quiero darle un aire moderno a un oficio tan antiguo como tejer, para que se deje de ver como algo exclusivo de las abuelas”, dice. Sus productos van desde los 3.500 hasta los 18.000 pesos, y trabaja con algodón, caña de azúcar, lino, seda, lana corriedale, lana merino, alpaca y pelo de cabra. Encuentran sus productos en lanubedecolores.cl o en su punto de venta en @espacioraizvalpo, Valparaíso.