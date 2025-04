Giro inesperado en la guerra comercial: Trump anuncia pausa de 90 días en sus aranceles recíprocos, pero a China lo sube a 125%

Un giro en la guerra comercial que, al menos hoy, no esperaban los mercados. El presidente Donald Trump anunció hoy una pausa de 90 días para los aranceles recíprocos a aquellos países que no han adoptado represalias contra Washington y además que esas tarifas bajan todas a 10%.

“Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato. ¡Gracias por su atención! “, dijo el mandatario en su red social, Truth Social.

El anuncio de Trump ha generado dudas iniciales, pero luego la secretaria de Prensa de la Casa Blancal, Karoline Leavitt, reafirmó que el nivel arancelario se reduciría a un 10% universal, una caída significativa para muchas economías.

¿Qué aranceles pagará Chile?

En esta categoría de países se encontraría Chile que, en consecuencia, no pagaría aranceles adicionales en los productos que exporta al gigante del norte.

Esto porque no había adoptado represalias contra la mayor economía del mundo y también porque, según el gobierno, ya estaba en conversaciones con Washington.

El lunes pasado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “la Cancillería ha pedido una reunión el represente de la Oficina Comercial de los Estados Unidos, que es la entidad del Gobierno Federal de Estados Unidos que ha estado detrás de la implementación de esa reunión del Comité de Administración del TLC con Estados Unidos”.

China más aranceles todavía

Con todo, el país más afectado con este anuncio es China, al que le sube la tarifa de ingreso a 125%.

“Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales (...) elevo el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%, con efecto inmediato”, escribió Trump en su red Truth Social.