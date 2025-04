Tras revocación de prisión preventiva: Fiscalía descarta “retroceso” en investigación contra Cathy Barriga

La Fiscalía Metropolitana Oriente se refirió a la salida de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la decisión del tribunal que revocó la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, descartando que esto signifique un “retroceso”.

La medida cautelar quedó en arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Sin embargo, desde el Ministerio Público la jefa de Asesoría Jurídica y Vocera, Pamela Valdés, señaló que el próximo 15 de abril la exalcaldesa será nuevamente formalizada por delitos de malversación de fondos y negociación incompatible, y que por ello pedirán evaluar las medidas.

“Se agregan más delitos a la situación procesal y por supuesto como nueva formalización nosotros tendremos que evaluar ahí qué medidas cautelares vamos a solicitar ese día”, explicó. Además, expresó que Barriga no sería la única imputada por los delitos mencionados.

Junto con ello, al consultarle a Valdés si esto significaba un retroceso en los logros de la investigación que lleva Fiscalía descartó que fuera cierto. “La verdad es que no, un retroceso sería si nos cuestionaran nuestra investigación y no ha pasado. Esto en este caso ha quedado claro que no está firme el presupuesto material, que eso es lo que a nosotros no importa. Está claro el fraude al fisco, está claro en este caso la falsificación y los 32 mil millones de pesos defraudados”, detalló.