Ewan McGregor recorrerá América del Sur en una moto eléctrica para su nueva serie de Apple TV+

Ewan McGregor protagonizará una nueva serie para el streaming de Apple, pero esta vez el actor no incursionará en un nuevo mundo de ficción y buscará conquistar a la audiencia con un viaje en moto que lo llevará desde Argentina hasta México.

De acuerdo a Deadline, McGregor y Charley Boorman recorrerán América del Sur y Centroamérica a bordo de sus motos eléctricas en una nueva serie de Apple TV+ llamada Long Way Up.

La serie promete mostrar al dúo en una travesía de 100 días que los llevará desde la ciudad de Ushuaia al sur de Argentina hasta México y pasando por Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia y Centroamérica.

Todo mientras pasan por paisajes propios de esta zona del mundo y manejan sus Harley-Davidson LiveWire, las nuevas motos eléctricas que prometen ser poco contaminantes pero tienen que cargarse con relativa frecuencia por lo que el dúo estará acompañado por camionetas Rivian cuya batería es capaz de cargar a ese tipo de vehículos.

Pese a que Long Way Up se presentará como una serie nueva, su propuesta sigue a Long Way Round y Long Way Down, dos programas del mismo estilo con McGregor y Boorman.