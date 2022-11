Harrison Ford decidió realizar Indiana Jones 5 porque quería mostrar al arqueólogo “al final de su viaje”

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal no es la mejor película de la saga del arqueólogo, pero perfectamente podría haber quedado como el cierre de la franquicia protagonizada por Harrison Ford. No obstante, aunque ese fue el caso por más de una década, el próximo año se presentará Indiana Jones 5, una película que ahora sí quiere poner el punto final en las aventuras de Henry Jones Jr.

Harrison Ford volverá como Indy para esta quinta película de Indiana Jones y recientemente el propio actor indicó que precisamente ese carácter final de Indiana Jones 5 fue lo que lo motivó a volver al papel y embarcarse en la cinta dirigida por James Mangold.

“Simplemente pensé que sería bueno ver una (película) en la que Indiana Jones estaba al final de su viaje”, dijo Ford a Empire. “(Era) si apareciera un guión que sintiera que me daba una forma de extender el personaje”.

Pero aunque Ford aceptó volver y a su edad (actualmente 80 años) no fue sencillo volver a encarnar al intrépido arqueólogo.

“La filmación fue dura, larga y ardua”, comentó el actor que se lesionó durante la producción de la película. “Pero estoy muy contento con la película que tenemos”.

Por ahora no hay muchos pormenores sobre qué conllevará la historia de Indiana Jones 5, pero con una ambientación en el Nueva York de la década de 1960 la película será divertida según Ford.

“Está llena de aventuras, llena de risas, llena de emoción real. Y es compleja y astuta”, comentó el actor.

Sin embargo, todo no sería diversión y la despedida de Indy también abordará que el tiempo no pasa en vano ni siquiera para los íconos del cine. Después de todo, el director James Mangold tanteó que la película pronfudizará en la vejez del personaje titular.

“Los problemas que mencioné sobre la edad de Indy no eran cosas que pensé que se estaban abordando en el material que se estaba desarrollando en ese momento. Había chistes de ‘viejos’, pero el material en sí no se trataba de eso. Para mí, cualquiera que sea tu mayor responsabilidad, debes volar directamente hacia eso. Si tratas de fingir que no está ahí, terminas recibiendo hondas y flechas todo el camino”, dijo el director.

Indiana Jones 5 se estrenará en junio de 2023.