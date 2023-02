Harrison Ford confirmó que Indiana Jones 5 eliminó todos sus chistes sobre la edad de Indy

Cuando Indiana Jones and the Dial of Destiny llegue a los cines a mediados de este año, evidentemente presentará a una versión del arqueólogo titular que es mucho mayor que el héroe que conocimos en Raiders of the Lost Ark.

Pero aunque el viaje de Indy será una de las claves de la trama, Harrison Ford confirmó que Indiana Jones 5 no quiere concetrarse en la edad de su protagonista y eliminó todos sus chistes sobre la vejez de Indy de su guión.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Ford fue consultado sobre la mala respuesta de la crítica a Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

El actor respondió afirmando que “cada quien tiene derecho a su opinión”, pero aunque “la película no tuvo el éxito que queríamos, quizás”, a su juicio la recpeción de la crítica “no creó una actitud o un comportamiento que se trasladara a esta película”.

De ahí en más al actor le preguntaron por las bormas sobre la edad de Indy que proliferaron en The Kingdom of the Crystal Skull y Ford contó que ahora en Dial of Destiny no quiseron repetir ese error.

“En (Dial of Destin) había muchos chistes sobre la vejez en el guión. Los sacamos a todos. Hay un momento en el que (Indy) se observa a sí mismo en esta situación y dice: ‘¿Qué carajo estoy haciendo aquí?’ Pero odio lo que llamo ‘hablar de la historia’. Quiero ver circunstancias en las que el público tenga la oportunidad de experimentar la historia, no dejarse llevar por la nariz con los aspectos más destacados. Prefiero crear un comportamiento que es la broma de la edad en lugar de hablar de ello”, explicó el actor.

Precisamente esa opinión de Ford es algo que el equipo creativo de Dial of Destiny ya había tanteado previamente expresando que en la película se buscará mostrar cómo Indy siente que el mundo que conocía ha quedado atrás.

“Los problemas que mencioné sobre la edad de Indy no eran cosas que pensé que se estaban abordando en el material que se estaba desarrollando en ese momento. Había chistes de ‘viejos’, pero el material en sí no se trataba de eso”, comentó anteriormente el director James Mangold. “Para mí, cualquiera que sea tu mayor responsabilidad, debes volar directamente hacia eso. Si tratas de fingir que no está ahí, terminas recibiendo hondas y flechas todo el camino”.

Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará en junio.