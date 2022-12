Indiana Jones and the Dial of Destiny revelará qué pasó con Mutt

La presentación de Mutt, el hijo de Indiana Jones y Marion Ravenwood, ciertamente está entre los elementos más divisivos y criticados de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull y es que a muchos simplemente no les gustó ni la caracterización ni la historia del personaje de Shia LaBeouf.

Pero aunque se confirmó que Mutt no será parte de Indiana Jones and the Dial of Destiny, recientemente el director de es cinta confirmó que se abordará el destino del personaje en la nueva aventura de Indy.

En una conversación con el portal EW el director de Indiana Jones and the Dial of Destiny, James Mangold, prometió que el público “descubrirá qué le pasó” a Mutt.

Recuerden que en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull se tanteó que Mutt podría seguir los pasos de su padre, pero Mangold no reveló qué es lo que se establecerá al respecto en la quinta película de Indiana Jones y solo anticipó que no se ignorará la existencia del personaje.

Indiana Jones and the Dial of Destiny estará ambientada a fines de la década de 1960 y aunque incluirá escenas ambientadas en 1944 con un joven Indy, el foco de su historia estará en los desafíos que el héroe encarnado por Harrison Ford enfrentará en el contexto de la Guerra Fría.

“Quiero decir, 1969 es el comienzo de la actualidad, realmente, en términos de tecnología y la carrera espacial”, dijo Mangold. “Entonces, tienes las Guerras Frías, la energía nuclear, la intriga, la falta de claros buenos y malos. De la misma manera, tienes que ser muy considerado sobre cómo intentas y transpones un tipo bastante simplista de sombrero negro-sombrero blanco con sensibilidad en un período que es más complicado. Intentamos explotar eso saltando a 1969 con un héroe que está acostumbrado a un mundo en blanco y negro, (pero que se encuentra) en un mundo que se ha vuelto gris”.

Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará en junio de 2023 y pese los rumores la película no planearía cambiar su final y ya estaría prácticamente lista.