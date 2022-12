El director de Indiana Jones 5 desmintió los rumores sobre finales alternativos y un rodaje adicional: “Nuestra película está terminada en un 99 %”

Indiana Jones and the Dial of Destiny está prácticamente lista y no se añadirá ni cambiará nada de su propuesta de aquí al estreno planifciado para mediados de 2023, así lo aseguró su director, James Mangold.

Siguiendo una nueva tanda de rumores sobre Indiana Jones 5 que sostenían que la película estaba realizando un rodaje adicional y que tenía varios finales alternativos, Mangold desmintió esa supuesta información y mediante Twitter aclaró que Indiana Jones and the Dial of Destiny está casi lista.

“Así que me tomé un descanso de cumpleaños de los trolls. Pero parece que tengo que decir una vez más... No estamos filmando y nunca filmamos ninguna escena nueva o ‘finales alternativos’. Nuestra película está terminada en un 99 % y esta siendo calificada por la MPAA y completando sus efectos visuales. ¡Felices fiestas!”, señaló el director.

Los reportes sobre la filmación de un supuesto final alternativo de Indiana Jones 5 surgieron a partir de lo que John Williams, el compositor de la cinta, le dijo a un medio italiano. No obstante, Mangold sostiene que el músico simplemente no estaba en lo correcto.

“(Estaba) bromeando, equivocado o mal informado. (Otro final) no esta pasando”, dijo Mangold.

Pese a que en varias oportunidades el propio Mangold ha salido a aclarar las cosas, los rumores sobre un supuesto final alternativo o cambios a la propuesta de Indiana Jones 5 no son nuevos y parecen estar arraigados en la presencia del personaje de Phoebe Waller-Bridge. En ese sentido, es importante recordar que como se ha planteado hasta ahora ni la actriz ni otro intérprete reemplazarán a Harrison Ford como Indy en Indiana Jones and the Dial of Destiny.

El estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny está planificado para junio de 2023.