HBO Max podría concretar una nueva serie en el mundo de Los Soprano

Una nueva serie de Los Soprano podría llegar a HBO Max. Si bien aún no hay nada concreto recientemente Ann Sarnoff, la presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks, comentó que estarían negociando con David Chase para una potencial nueva producción ambientada en ese mundo.

En una conversación con Deadline, Sarnoff abordó el desempeño de The Many Saints of Newark, la nueva película que se posicionó como una precuela de Los Soprano, y manifestó que a raíz de ese proyecto HBO Max estaría interesado en seguir explorando esta franquicia.

“Estamos hablando con David sobre una nueva serie, relacionada con Los Soprano, en HBO Max”, dijo Sarnoff.

De acuerdo a la ejecutiva, The Many Saints of Newark no consiguió toda la recaudación que Warner Bros tenía en mente, sin embargo, mientras eso se podría explicar por el tipo de público que se ha animado a regresar al cine en el contexto de la pandemia, desde la compañía igual hacen una evaluación positiva al tomar en cuenta el impulso que la cinta representó para la serie en HBO Max.

“Ves a Los Soprano aparecer entre las diez primeras series más vistas en el servicio y (la película) le ha dado una vida completamente nueva”, señaló Sarnoff. “Literalmente ha levantado toda la franquicia de Los Soprano de una manera nueva. No se puede medir solo por la taquilla”.

Así, mientras Sarnoff deja la puerta abierta para que este potencial proyecto pueda ser una serie o una película, cabe recordar que, aunque aún no hay nada sellado, previamente el propio David Chase expresó su interés por seguir explorando este mundo y señaló que cualquier nueva producción de Los Sopranos podría estar ambientada entre los eventos de la película y la serie original.