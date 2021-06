Issa Rae interpretará a Spider-Woman en Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Spider-Woman será parte de la trama de Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Si bien aún no hay muchos detalles sobre la historia de la esperada secuela de la película animada de 2018, durante esta semana Variety reveló que Issa Rae interpretará a nada más ni nada menos que Jessica Drew en la apuesta amparada por Sony Pictures Animation.

Rae, quien es conocida por su trabajo en Insecure y también ha participado en producciones como BoJack Horseman, es una fanática declarada de Spider-Man y en esta apuesta colaborará con Shameik Moore y Hailee Steinfeld quienes repetirán sus respectivos papeles como Miles Morales y Gwen Stacy.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 será dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson en base a un guión escrito por Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham.

El estreno de esta película está fijado para el 7 de octubre de 2023 en Estados Unidos.