J.D. Dillard contó que su película de Star Wars no seguirá adelante

Más de dos años después de los primeros reportes respecto al proyecto, J.D. Dillard reveló que su película de Star Wars no se realizará.

En una entrevista con el portal The Wrap, el director fue consultado sobre la cinta de Star Wars que estaba desarrollando junto a Matt Owens (Luke Cage, Agents of SHIELD). No obstante, las noticias no fueron buenas y el director contó que el proyecto no sigue en pie.

“Desafortunadamente ya no es algo”, dijo Dillard. “No fue por falta de intentos”.

Dillard no detalló qué provocó la cancelación de su película ni tampoco quiso profundizar en qué pretendía explorar en aquella producción. De hecho, solo remarcó que su afán por la saga creada por George Lucas surgió a partir del amor de su padre por la aviación.

“Como mi padre era aviador, teníamos un montón de simuladores de vuelo”, dijo Dillard. “Jugué (con un simulador de TIE Fighter) durante meses y mi papá lo volaba conmigo. Y yo dije: ‘Hombre, este juego es genial’. Y él dijo: ‘Bueno, ya sabes, este juego proviene de una serie de películas’. Y yo dije: ‘Estás bromeando’. Ahí es donde vi ‘Star Wars’ por primera vez y me di cuenta de todo el alcance de lo que significa construir un mundo porque había estado jugando este juego de pseudo-16 bits”.

La descartada película de Star Wars de Dillard no es el primer proyecto para el cine de la franquicia que es abandonado antes de concretarse o tiene problemas para avanzar y, además de la fallida trilogía de los showrunners de Game of Thrones, Lucasfilm todavía no consigue lanzar apuestas como Rogue Squadron de Patty Jenkins, la cinta de Taika Waititi, la trilogía de Rian Johnson y la película producida por Kevin Feige. Pero claro, el estudio recientemente comenzó a avanzar en otras apuestas para el cine con Damon Lindeloff y Shawn Levy.