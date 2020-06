La directora de Birds of Prey aclaró un viejo rumor sobre la trama de la película

Cathy Yan, la directora de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), aprovechó este fin de semana para aclarar un viejo rumor entorno a la trama de la película.

Si durante el año pasado siguieron de cerca el desarrollo de la cinta que reunió a Harley Quinn con personajes como Huntress y Black Canary, de seguro escucharon hablar de ese rumor que clamaba que la trama de la película involucraba fotos íntimas de Roman Sionis, el villano más conocido como Black Mask.

Dicho rumor supuestamente se originó en las pruebas de audiencia de la película e implicaba que Cassandra Cain ingería un diamante que tenía fotos íntimas de Sionis. Supuestamente esa parte de la trama se habría removido en las refilmaciones, cambiando todo a la historia de la fortuna Bertinelli del corte final.

No obstante, durante este fin de semana la propia Cathy Yan aclaró que esos reportes eran imprecisos y dieron pie a afirmaciones falsas.

Luego de expresar su apoyo a un tweet de David Ayer sobre su corte de Suicide Squad, Yan dio pie a que se hablara sobre la posible existencia de otra versión de Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Algo que una youtuber llamada Grace Randolph tomó para sugerir que los rumores de la trama con las fotos íntimas de Black Mask eran verdaderos.

Pero Yan rápidamente le respondió y aclaró que los rumores que también habían sido impulsados por la youtuber no eran correctos.

“Disculpa, no tienes idea de lo que estás hablando”, escribió la directora. “Es fascinante que consideres intentarlo cuando no fuiste parte del proceso en lo absoluto”.

La youtuber le replicó respaldando su aseveración y asegurando que le dio una buena reseña a la película. Pero Yan enfatizó en que nunca existió esa supuesta trama de fotos íntimas y todo había dado pie artículos difamatorios que citó en otro tweet.

“Te agradezco el apoyo. Pero dejemos las cosas claras: nunca hubo fotos de penes. Vender un rumor de pedofilia no es periodismo”, sentenció Yan. “Vender cualquier chisme no es periodismo. Lo sé. Yo fui (periodista)”.

Si bien los rumores sobre fotos íntimas de Black Mask no eran verdad, Yan aclaró que en un momento del desarrollo existió un punto de la trama sobre una escultura de Black Mask, pero no en el sentido que planteó Randolph.

“Esto (el tweet de Randolph) no es verdad. Nunca ha hubo ninguna discusión sobre el tamaño del pene de Roman", escribió la directora. "¡No puedo creer que tenga que escribir eso! El guión original pedía una imagen de Roman como el David de Miguel Ángel. ¿Ya sabes? ¿Arte? Si esa es una foto de pene, entonces el Louvre está lleno de ellas”.

Finalmente la directora aclaró que ese punto de la trama se eliminó porque no funcionaba y como no era sustancial no implicó refilmaciones.

“Era una broma para mostrar cuán narcisista era (Black Mask). No funcionaba y todos estuvimos de acuerdo, así que reescribimos algunos diálogos", dijo Yan. "Absolutamente ninguna refilmación se dedicó a ese problema sin sentido”: