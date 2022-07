La directora de The Marvels realizó la escena post-créditos de Ms. Marvel

The Marvels no será la primera oportunidad en que los fanáticos de Marvel Studios podrán ver Kamala Khan dirigida por Nia DaCosta y es que la directora de Candyman que comandó la secuela de Capitana Marvel ya trabajó con el personaje en Ms. Marvel.

Si bien DaCosta no está entre los directores y directoras que concretaron la realización de los seis episodios de Ms. Marvel, tras el final de esa serie se reveló que la cineasta filmó la escena post-créditos del programa.

Por supuesto, para hablar sobre esa escena entraremos en el terreno de los spoilers sobre “No normal”, el último episodio de la que por ahora es la única temporada de Ms. Marvel.

En la escena post-créditos de Ms. Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani) estaba tranquilamente en su habitación y repentinamente su brazalete comenzó a brillar y la arrojó en contra de su armario. Pero cuándo alguien apareció entre los escombros esa figura no era Kamala, sino que se trataba de Carol Danvers (Brie Larson).

En una entrevista con el portal Collider los directores de Ms. Marvel, Adil El Arbi y Bilall Fallah fueron consultados sobre el rodaje de esa escena y uno de ellos reveló que en realidad fue DaCosta quién filmó la secuencia en el set de The Marvels.

“Eso fue en realidad...Nia DaCosta filmó eso mientras filmaba The Marvels”, dijo Fallah. “Estaba en el set con Brie Larson e Iman, y no sabía que esa escena se usaría para la escena post-créditos. Marvel es muy bueno separando todas las cosas. Entonces, siempre le preguntamos a Kevin (Feige): ‘Oye, ¿cuándo aparecerá el Capitana Marvel?’ Y él siempre nos decía: ‘No se preocupen por eso. Ya verán’. Mientras tanto, le dijo a Nia DaCosta: ‘Solo filma esa escena. Necesitamos eso. Y ya verás’. Y de repente, cuando estábamos calibrando los episodios finales después de los créditos, dijimos: ‘Oh. Está Capitana Marvel’. Así que también fue una gran sorpresa para nosotros. Pero fue genial. Fue genial”.

Considerando que ni siquiera los responsables de Ms. Marvel ni la directora de The Marvels habrían estado al tanto del panorama completo durante el rodaje, por ahora no sabemos qué es todo lo que establecerá para el futuro del MCU aquella escena donde Kamala y Carol intercambian lugares. No obstante, es probable que alguna respuesta para esa interrogante sea parte de la secuela de Capitana Marvel que llegará en 2023 y, además de las heroínas mencionadas anteriormente, también incluirá a Monica Rambeau (Teyonah Parris) siguiendo la escena post-créditos con un skrull que vimos en WandaVision.