La guionista de Ms. Marvel aclaró una importante distinción para la escena post-créditos de la serie

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “No Normal”, el último episodio de Ms. Marvel]

Durante esta semana Disney Plus finalmente presentó al último episodio de la que por ahora es la primera y única temporada de Ms. Marvel y, como es tradición para las producciones de Marvel Studios, aquel capítulo llamado “No Normal” incluyó varias revelaciones.

Por supuesto, uno de los detalles más llamativos sobre ese capítulo de la historia de Kamala Khan tiene que ver con la nueva revelación sobre los poderes de la heroína y es que mientras en los cómics de Marvel se estableció que Kamala es una Inhumana, aparentemente Marvel Studios buscaría posicionar al personaje como una mutante y por ende relacionarla de una forma y otra con los X-Men.

Pero eso no es todo porque, aparte de ese guiño a los mutantes, lo que se estableció para la dinámica de Kamala con sus padres y el papel del Departamento de Control de Daños en el MCU, el último episodio del primer ciclo de Ms. Marvel cerró con una escena post-créditos que involucró a nada más ni nada menos que Capitana Marvel.

Considerando el vínculo que existe entre Kamala Khan y Carol Danvers en los cómics de Marvel, un cameo de Capitana Marvel en Ms. Marvel era una de las principales teorías sobre la serie. No obstante, cuando Brie Larson apareció como la heroína en pantalla durante la escena post-créditos de “No Normal” se instalaron algunas dudas.

Como recordarán, en la escena post-créditos del último episodio de Ms. Marvel, Kamala está en su habitación y repentinamente su brazalete comienza a brillar. Sin previo aviso la heroína es lanzada a través de su cuarto rompiendo la puerta de su armario. No obstante, la persona que emerge de los destrozos no es Kamala, sino que es Carol Danvers.

Aunque Marvel Studios cambió los poderes de Ms. Marvel para su serie, aquel momento confundió algunas personas que creyeron que, tal y como su contraparte de los cómics, Kamala se había transformado en Carol.

Ms. Marvel #1 (2014)

Pero ese no es el caso y así lo aclaró Bisha K. Ali.

En una entrevista con Variety la guionista principal de la serie de Ms. Marvel fue consultada sobre la supuesta transformación de Kamala en Carol y dijo: “Kamala no se convierte en Carol”.

Ante esa aclaración el entrevistador rectificó su pregunta y planteó si era correcto afirmar que Kamala y Carol cambiaron de lugares.

“Correcto”, respondió Ali. “Es una distinción importante, solo porque en los cómics, eso es algo que (Kamala) hace: puede cambiar la forma en que se ve y se parece a Carol Danvers en el Número 1 del cómic. Ella no se está convirtiendo en Carol (en el programa). Esa es Carol Danvers parada en la habitación de Kamala”.

Por supuesto, para muchos fanáticos eso quedo claro a partir de la misma escena donde Carol miraba desconcertada la habitación de Kamala que está decorada con afiches de ella y otros héroes. No obstante, para quienes tenían sus dudas esa es la respuesta definitiva: Kamala y Carol cambiaron de lugares por una razón que aún no es especificada y mientras Capitana Marvel terminó en la Tierra, en la casa de la Familia Khan en Nueva Jersey, por ahora no tenemos idea donde quedó Kamala y probablemente tendremos que esperar hasta The Marvels para averiguarlo.

The Marvels, la secuela de Capitana Marvel que reunirá a Carol Danvers (Brie Larson) con Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) se estrenará en julio de 2023.