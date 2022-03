La estrategia de Warner Bros para las películas de DC quiere privilegiar la calidad por sobre las conexiones con otras cintas

Mientras Marvel Studios continúa sumando títulos a su popular universo cohesionado, Warner Bros finalmente estaría completamente dispuesto a abrazar otra estrategia para sus adaptaciones de los cómics de DC.

Ante el éxito del estreno de The Batman, el presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, conversó con el portal Deadline sobre los planes a futuro para las películas de DC y planteó que la actual estrategia del estudio está enfocada en priorizar la calidad por sobre una cohesión de tramas o estilos.

“El secreto del negocio del cine es la calidad. Es la mejor estrategia comercial tanto para películas de cine como para películas de superhéroes”, dijo Emmerich. “No es necesario que todas las películas tengan el mismo tono, ni se interrelacionen con otras películas de DC, ni tengan un easter egg que establezca otra película. La calidad es el factor más importante para un estudio, y lo más importante que puedes hacer para influir en la calidad es el cineasta que contratas”.

Las películas más recientes de DC para el cine incluyen a Joker (2019), Birds of Prey (2020), The Suicide Squad (2021) y The Batman (2022). De todas esas cintas solo The Suicide Squad y Birds of Prey están conectadas en cierta medida por la versión de Harley Quinn de Margot Robbie, sin embargo, ambas funcionan como entidades separadas.

En ese sentido, considerando que esas películas en general contaron con una recepción positiva e incluso Joker fue nominada y ganó algunas estatuillas en los Premios Oscar, la idea de Emmerich claramente tiene sentido y podría ayudar a potenciar aún más a las adaptaciones de DC.

Pero claro, aunque por ahora nada indica que el estudio cederá ante las peticiones de algunos fanáticos y restaurará al universo de las cintas de Zack Snyder, tampoco podemos afirmar que todo el futuro de las películas de DC estará marcado por cintas independientes. Después de todo, aunque ya en 2020 se remarcó que Joker y The Batman estaban ambientadas en sus propios mundos, la película de The Flash tendría la misión de establecer un nuevo orden para las cintas que estarán (o estaban) conectadas entre sí. Recuerden que en la serie de Peacemaker aparecieron algunos personajes de otras apuestas de DC. Todo mientras el Batman de Michael Keaton será parte de Batgirl y The Flash.