The Batman consiguió el segundo mejor estreno desde el inicio de la pandemia

Warner Bros ya estaría sacando cuentas alegres con el estreno de The Batman. Este fin de semana la nueva película de DC finalmente se presentó en la mayoría de los cines a nivel mundial y logró convocar a un importante número de espectadores.

Concretamente, según informan Box Office Mojo y The Hollywood Reporter, The Batman recaudó $120 millones de dólares en 75 mercados a nivel mundial y solo en Estados Unidos consiguió $128.5 millones de dólares por concepto de taquilla.

Así, con una recaudación total de $248.5 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, The Batman no solo se posicionó como el mejor estreno en lo que va desde este 2022, sino que también se ubicó como el segundo mejor debut en cines de una película desde que arrancó la pandemia quedando solo detrás de Spider-Man: No Way Home.

The Batman habría contado con un presupuesto de $200 millones de dólares para su realización y aunque la película ya debutó en la mayoría de los mercados, todavía no concreta su estreno en China y su lanzamiento en Rusia fue suspendido debido a la invasión de ese país a Ucrania.

Además de las consideraciones mencionadas anteriormente, The Batman también se posicionó como el mejor estreno para una película dirigida por Matt Reeves y su buen desempeño remarca que pese a todos los desafíos que la industria del cine ha enfrentado debido a la pandemia, las películas de superhéroes continúan atrayendo espectadores.

No obstante, el mérito de The Batman no solo sería enmarcarse dentro del género de los héroes basados en cómics ya que, pese a su duración cercana a las 3 horas, la cinta que presentó a Robert Pattinson como el Caballero Oscuro atrajo gente desde sus primeras funciones y también se presentó como uno de los primeros estrenos de Warner Bros en contar con un debutsolo en cines después de la polémica apuesta híbrida del estudio para 2021.

“Es divertido ver que el público realmente acepta la película”, comentó Jeff Goldstein, presidente de distribución en Estados Unidos de Warner Bros a Variety. “Dado que la película dura tres horas, se convirtió en una cita verla. Eso es un buen augurio para su carrera en la pantalla grande. Ayuda que el boca a boca sea tan fuerte”.

Warner Bros todavía no anuncia una secuela de The Batman, por lo que mientras HBO Max ya está desarrollando algunos spin-offs ambientados en ese mundo, solo queda esperar que estos números puedan convencer al estudio para que continúe con esta interpretación del vigilante de Gotham.