James Gunn explicó cómo logró realizar la gran sorpresa del final de Peacemaker

Este jueves llegó a su fin la primera temporada de Peacemaker, presentando una batalla final que puso en juego al destino mismo de la humanidad. Todo esto a partir de la amenaza que representaron las mariposas extraterrestres que han estado al centro de la historia desde el primer episodio. Y en ese recorrido, la serie dirigida por James Gunn se guardó una gran sorpresa para el cierre de la temporada.

Obviamente esta nota involucra spoilers, por lo que no sigas leyendo si aún no has visto el final.

spoiler

Pues bien, el mundo fue salvado. Peacemaker y su equipo lograron impedir, a través de una sangrienta batalla, que las mariposas parasitarias lograsen transportar a su fuente de alimento. Al mismo tiempo, elk Chris interpretado por John Cena y no cayó en la tentación de los extraterrestres, quienes explicaron que su único objetivo es ayudar a salvar el planeta ante la destrucción causada por la humanidad, la desinformación anti-científica y las decisiones mercantiles.

Y en ese camino, una vez que está todo resuelto, fuera de la granja en donde ocurre la batalla aparece ni más ni menos que la Liga de la Justicia. Superman, Wonder Woman, Aquaman y The Flash, aunque los dos primeros héroes aparecen entre las sombras, sin que sus rostros sean vistos claramente. Sin embargo, tanto Jason Momoa como Ezra Miller tienen diálogos e inclusive responden a uno de los chistes que se vino desarrollando de episodios anteriores.

¿Cómo logró James Gunn? Pues el director lo explicó en conversación con el portal Deadline.

“Con Jason nos conocemos desde hace un tiempo. Tenemos una relación preexistente y además Peter Safran, quien es el productor de la serie, y es uno de mis aliados y amigos más cercanos, es amigo de Jason porque produce las películas de Aquaman”, reveló.

“Así que le preguntamos a Jason. Sabíamos que probablemente lo iba a hacer con bastante antelación. Ezra llegó más como una sorpresa. Supe a través de un par de amigos que le gustaban mis películas, así que me conecté con él y le pedí hacerlo. Así que sí, fuimos afortunados con ambos”, explicó el director.

“Escuchas a Aquaman diciendo garabatos. Sé que ambos se merecen elogios porque él [Peacemaker] jode con ambos durante toda la temporada. Así que el hecho de que ellos tengan tan buen sentido del humor sobre si mismos, realmente los aprecio a ambos y lo que hicieron”, agregó Gunn.

Adicionalmente, el director explicó que las tomas descartadas de Exra “probablemente son las cosas más grandiosas” que ha logrado hacer durante su carrera. “Él literalmente se largó por 30 minutos y ni siquiera había visto la serie. Solo le mostré la escena de ellos alejándose y siguió diciendo que Harcourt era un niño rubio pequeño. Las mejores tomas descartadas son de él”, dijo el director.

Por otro lado, James Gunn también reveló que para realizar la escena tuvieron la ayuda de Marvel Studios, ya que parte de la secuencia fue filmada con el equipo de Los Guardianes de la Galaxia vol 3.

“Ellos estaban pagándonos de vuelta, porque DC, Chukwudi Iwuji, nosotros usamos al equipo de Peacemaker para hacer el la prueba de cámara de Chukwudi para Guardianes 3 y DC fue muy col con eso y después Marvel fue realmente cool para dejarnos usar a nuestro equipo para filmar a Ezra”, finalizó.

Recuerden que Peacemaker ya fue confirmada para una segunda temporada.