La película de los Teen Titans no tendría a Cyborg y pondría al abuelo de Robin como la gran amenaza

Aunque no existen detalles oficiales, un nuevo reporte apuntaría a parte de la historia que abordará la anunciada película de los Teen Titans que realizará DC Studios bajo el mando de James Gunn y Peter Safran.

El portal Production Weekly no solo confirmó que el desarrollo de la película ya comenzó, sino que también entregó una breve descripción que anticipa a los integrantes del equipo y la amenaza que tendrán que confrontar.

“Los Teen Titans están más separados que nunca antes... hasta que Damian Wayne recluta a Starfire, Raven, Beast Boy y el nuevo Kid Flash para que se unan en una pelea contra su propio abuelo, Ra’s al Ghul”, anticipa la breve descripción.

La inclusión de Damian Wayne ya era conocida pues DC Studios prepara una película de The Brave and the Bold centrada en Batman y Robin, enfocándose en la relación de padre e hijo entre Bruce y Damian.

En tanto, por ahora no se sabe quién será “el nuevo Kid Flash”, pero existen múltiples posibilidades. Una podría ser que se trate de Wally West, pero considerando que DC Studios quiere un reinicio, también podría permitir que Wally se convierta en Flash y personajes como Bart Allen o Wallace West tomen el manto juvenil.