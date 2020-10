Red X hará su debut en los cómics durante Future State

Phantasm no será el único personaje que dará un salto de las producciones animadas a los cómics de DC durante los próximos meses. Mientras el personaje de Batman: Mask of the Phantasm será parte de Batman/Catwoman, durante esta semana se reveló que Red X de la serie animada de los Teen Titans también se incorporará a los cómics.

Particularmente Red X hará su debut en los cómics de DC durante Future State, el nuevo evento que se dedicará a contar historias ambientadas en el futuro de la editorial.

En ese contexto, Red X aparecerá en el marco de Future State: Teen Titans #1, una publicación que presentará al personaje como un ex-estudiante de la fallida academia de superhéroes establecida por los miembros originales de The New Teen Titans.

“Cuando los miembros originales de The New Teen Titans formaron una escuela para guiar y entrenar a jóvenes héroes, querían ayudar a salvar el mundo. Años más tarde, Titans Tower es un monumento a un cementerio de alumnos perdidos en una terrible batalla. Al regresar al lugar de su mayor fracaso, Nightwing, Starfire, Beast Boy y Cyborg se unen a Raven para trazar un curso para enfrentarse al mal que destruyó a su equipo y escuela. Se cuestionan las lealtades y los motivos son sospechosos, ya que los ex héroes adolescentes deben acudir al misterioso Red X, un ex estudiante, en busca de ayuda”, adelanta la descripción de Future State: Teen Titans #1 (vía CBR).

Red X no aparece en la portada de Future State: Teen Titans #1, pero lo pueden ver en la imagen promocional de Future State.

Si no están familiarizados con Red X o necesitan un recordatorio, es preciso recalcar que este es un personaje que debutó en la serie animada de los Teen Titans (2003). Originalmente Red X fue un nombre que Robin/Dick Grayson usó para infiltrarse en una organización malvada, pero posteriormente la serie presentó a otro Red X cuya identidad permanece en el misterio hasta el día de hoy.

En ese sentido, todo apunta a que Future State: Teen Titans #1 también apostará por jugar con esas dudas para plantear su historia. Después de todo, hasta el momento el personaje no había aparecido en ningún cómic y solo fue mencionado en una historia de 2009.

Future State: Teen Titans #1 será publicado en enero de 2021.