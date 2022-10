La segunda temporada de House of the Dragon comenzará su rodaje a inicios de 2023

Solo han pasado un par de días desde que HBO estrenó oficialmente al último episodio de la primera temporada de House of the Dragon, pero si ya están ansiosos por ver qué rumbo tomará esta historia el showrunner de la serie, Ryan Condal, finalmente entregó una actualización sobre el desarrollo de la segunda temporada.

Como recordarán House of the Dragon fue renovada oficialmente para un segundo ciclo poco después de la emisión de su primer capítulo, pero según Condal el equipo creativo ya estaba trabajando en esos episodios mucho antes del anuncio.

“Debido al cronograma de producción increíblemente exigente del programa, las facetas del programa tienen que superponerse entre sí, lo que significa que estábamos escribiendo la Temporada 2 mucho antes de que la anunciaran, mientras estábamos en la post-producción de la Temporada 1″, dijo Condal a Variety. “Así que realmente tenemos para irrumpir directamente en la realización de la temporada 2 ahora para mantener el ritmo de los apetitos saludables de nuestros fanáticos por el material y la necesidad y el deseo de HBO de lanzar el programa en un período de tiempo razonable de temporada en temporada”.

Pero ¿significa eso que House of the Dragon volverá pronto? Condal no comprometió nada, pero advirtió que el segundo ciclo se comenzará a filmar a inicios de 2023.

Es decir, no esperen partir el próximo año con nuevos episodios de House of the Dragon.