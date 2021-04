Leigh Bardugo, escritora de Shadow and Bone: “Espero que haya segunda temporada”

Toda su vida quiso ser una escritora. Así define Leigh Bardugo, autora de las novelas del Grishaverso, al proceso de creación de su primera novela. La misma que ahora sirve de base para la primera temporada de la nueva serie de Netflix llamada “Shadow and Bone”.

“Tenía este mal hábito de escribir manuscritos, pero no poder terminarlos. Así que cuando tuve la idea de Shadow and Bone no me senté y comencé a escribirlo... pensé algo así como: ¿Para qué molestarse? Iba a ser otra cosa que comenzaría y no iba a terminar. Pero la idea seguía rondando en mi, me mantenía despierta en la noche, no podía dejar de pensar en ella, así que decidí que iba a intentar de nuevo. Que iba a esbozar su base, que es algo que nunca había hecho antes, y eso terminó siendo clave para mi proceso”, explicó Bardugo en conversación con Mouse.

“La idea de Shadow and Bone nació de una pregunta que fue: ¿Qué tal si la oscuridad fuese un lugar y los monstruos que imaginamos fuesen real y tuviésemos que pelear contra ellos en su propio territorio?. Realmente todo salió de esa idea del Shadow Fold”, agregó la escritora.

El primer libro dio pie a toda una trilogía, la que posteriormente se expandió con una serie de spinoffs que incluyen a una duología llamada “Six of Crows”. Aquellos libros también fueron incorporados para la adaptación, la que fue estrenada el viernes pasado en Netflix. Según el servicio de streaming, a la fecha está en el segundo lugar entre lo más visto de la plataforma en Chile.

Pero volviendo al papel, inevitablemente la primera duda es una sola: ¿Cómo se siente su autora ante el hecho de que su trabajo sea adaptado en un proyecto como este? La palabra que saca a colación Bardugo es una sola: “extraordinario”.

“Cuando comienzas como escritor no puedes evitar esperar que algo como esto suceda, pero conoces cuáles son las posibilidades. Es muy raro que un autor pueda tener esta experiencia [de ser adaptado]”, dijo.

“Pero también creo que tuve mucha suerte porque uno sabe que la experiencia con una adaptación puede ser algo negativo para un montón de autores. Pero en este caso, estoy muy orgullosa de lo que pudimos crear juntos. Nunca sabes cómo un trabajo como este va a ser recibido, pero creo que puedes ver todo el amor y pasión fue puesto en este proyecto”, explicó Bardugo.

De adaptaciones y expectativas

En conversación con Mouse, la autora también destacó al trabajo de adaptación que se llevó a cabo para esta primera temporada, profundizando además en su relación con los fans y lo que espera que resulte con este trabajo que ya está disponible en Netflix.

Como autora, ¿Crees que esta adaptación como serie es más apropiada de lo que podría haber sido algo hecho en varias películas?

Creo que la fantasía es difícil de adaptar en las películas, ya que necesariamente pierdes mucho y también tienes que apresurarte un montón a través de muchas cosas. Lograr que la trama avance y llegar a la resolución en el espacio de dos horas. Para mi, creo que tuvo un montón de sentido trabajar en este medio y la cosa maravillosa es que, debido a que puedes maratonear toda la serie... sí, es una serie de televisión, está serializado, pero también es como estar inmerso en ese mundo por ocho horas.

Esta serie no es solo sobre el primer libro, también tiene cosas del spinoff. ¿Cómo te sientes con que más del Grishaverso sea parte de esta adaptación? Que no sea solo Shadow and Bone

Creo que fue una cosa genial de parte de Eric Heisserer hacer que esas historias se reuniesen. Tan pronto como el comenzó a hablar de ello, fui muy receptiva y después fue cosa de encontrar una forma de mantener intacto el corazón de esas historias. De mantener las travesías personales de los personajes, al mismo tiempo de ir jugando con esta nueva trama. Así que de mi parte no hubo mucha preocupación, los libros ya existen. Esto entrega una especie de línea de tiempo alternativa para el Grishaverso que podría haber sido y la esperanza es que satisfaga a los lectores de una forma diferente que lo que una adaptación estricta podría haber logrado.

¿Y qué sientes al ver que cosas como el Shadow Fold cobran vida en esta adaptación? O, no lo sé, los poderes de las personas de este universo y todas las cosas que están en la novela. ¿Qué sientes?

Es extraordinario, creo que mi momento favorito... amo al Shadow Fold, es terrorífico. Es diferente a cómo lo imaginé, es muy aterrorizador,.. pero hay un momento en el séptimo episodio... no quiero darle spoilers a la gente, pero es con el ciervo. Creo que está tan bellamente filmado y traído a la vida, es increíblemente hermoso.

¿Y qué crees ante el hecho de que Netflix, el streaming más grande del mundo, sea ahora la casa de Shadow and Bone?

Tuvimos un montón de reuniones con gente que nos decía que querían adaptar Shadow and Bone, o que querían adaptar Six of Crows, pero nunca me sentí bien con las asociaciones. Llegaba a estas reuniones sintiéndome como: ¡No sé si está gente leyó los libros! jajajaja, no creía que estaban entusiasmados con esto, solo veían la posibilidad de una franquicia.

Cuando me reuní con la gente de Netflix, una de las primeras cosas que los ejecutivos dijeron fue: tomamos estas historias de gente joven seriamente y eso me llegó. Ahí pensé que quizás estábamos en el lugar indicado. Y para mi, estar en Netflix, sabiendo que la serie va a llegar a tanta gente, y mucha más gente va a llegar al Grishaverso, es bastante mágico.

Y en ese sentido, ¿Cómo fue tu relación con Eric mientras estaban desarrollando la serie?

Eric me había tuiteado cuando leyó por primera vez Six of Crows, antes de que todo esto se concretase, y en ese momento pensé que sería cool que el terminase siendo quien adaptase para la serie. Yo recién había visto Arrival y sabía lo talentoso que él era. Y nos sentamos juntos antes de que firmase oficialmente con Netflix y nos comprometimos en ese momento sobre lo que queríamos con este show, lo que era importante para nosotros sobre estos personajes e historias, y cómo íbamos a trabajar juntos. Y ha sido una experiencia realmente increíble. Estoy agradecida de él porque creo que un montón de gente no habría sido tan receptiva para tener a un autor involucrado, muchas veces reciben mensajes míos a las 2 AM, jajaja.

Eric me explicó que uno de sus objetivos era que nueva gente leyese tus libros, ¿Cómo te sientes sobre eso?

Quiero decir... ¡Lo apruebo! jajaja. Espero que la gente se suelte con esta serie, espero que quieran saber qué es lo que pasa con estos personajes y espero que eso los traiga a los libros para tener algunas de esas preguntas sean respondidas. Y lo que más espero es que la gente se sienta que son parte de algo mágico.

¿Y cómo es la relación con tus fans? ¿Te envían mensajes? ¿Te escriben?

Solía estar en Twitter, ya no estoy ahí, y honestamente solía interactuar más con mis lectores. El fandom era más pequeño, solíamos esperar en Twitter para que portadas fuesen reveladas o que extras fuesen compartidos. Paras ser completamente honesta, extraño eso, era algo muy especial para mi. Pero también me siento agradecida que más gente descubrirá estas historias y espero que cuando esta pandemia termine, podré salir de tour nuevamente, conocer más lectores, firmar y ver gente cara a cara.

¿Y por qué te saliste de Twitter?

¡No me gusta Twitter! Creo que Twitter se ha convertido en un lugar en donde la gente ha dejado de preocuparse de otros seres humanos. Entiende de dónde viene mucho de eso, creo que muchos nos sentimos desprotegidos en nuestra vida diaria, especialmente por cómo este año ha salido y especialmente con cosas que han pasado políticamente, así que entiendo ese dolor que motiva a que las personas sean crueles en línea, pero también creo que no es mi deber como autor el servir como una saco de arena jajaja

¡Y soy muy sensible! Me puedes decir 100 cosas agradables pero las cosas que recordaré son las crueles. Lo importante para mi es proteger mi creatividad y mi deseo por escribir libros. Y también para proteger al fandom, la mayoría es gente agradable, creativa, encantadora y también merecen ser tratados con respeto.

¿Cuál esperas que sea la reacción de tus fans que han leído los libros con esta serie?

Espero que la abracen de la misma forma en que han abrazado estas historias, espero que encuentren nuevas cosas para amar, nuevos detalles, nuevos personajes. Espero que disfruten la oportunidad que tendrán para vivir en este mundo, de sumergirse de un modo completamente distinto. Y espero que cuando terminen le digan a Netflix que quieren una segunda temporada.

El más reciente libro de Leigh Bardugo es Rule of Wolves, que concluye la duología de King of Scars y, al mismo tiempo, es la séptima novela en el Grishaverso.