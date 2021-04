Eric Heisserer sobre la nueva serie Sombra y Hueso: “Espero hacer tantas temporadas como en Netflix me dejen hacer”

Este viernes 23 de abril finalmente será estrenada Sombra y Hueso (Shadow and Bone), la nueva serie de fantasía oscura presentada por Netflix y que adaptará a la saga literaria del “Grishaverso” escrita por Leigh Bardugo.

A grandes rasgos, es la historia de un mundo dividido y oprimido, de inspiración claramente rusa, en el que existen personas con habilidades especiales que son odiados por el resto. Son los Grisha que dan nombre a este universo literario que incluye spin-offs y otras historias adicionales a la trilogía central.

La protagonista de la saga, llamada Alina Starkov, tiene una habilidad como ninguna otra, lo que la lleva a quedar al centro de una épica travesía marcada por las intrigas, mientras intenta disolver a una misteriosa barrera de oscuridad perpetua que ha divido a una nación en dos. Es el Shadow Fold.

Eric Heisserer, quien en el pasado fue nominado al Oscar por su trabajo en la ciencia ficción de “Arrival”, es el showrunner y guionista principal de esta serie, que tendrá una primera temporada de ocho capítulos.

En conversación con Mouse, el escritor profundizó sobre el desafío de adaptar esta saga para adultos jóvenes y sus expectativas para crear una serie que atraiga también a todos quienes no han leído los libros.

Con Arrival, tú ya trabajaste adaptando un libro. ¿Cuál es la cosa más difícil en el trabajo de adaptar?

- Lo más difícil creo que también es lo más importante, que es asegurarte de preservar la forma en que te sientes cuando lees el libro, así que puedas sentirte de la misma forma cuando ves la adaptación, ya sea una película o para la televisión.

Hay personas que ya han leído esta historia y tienen expectativas sobre lo que Shadow and Bone debe ser, ¿Cómo trabajas con eso? Ante las personas que ya leyeron el libro y quieren que la serie sea algo.

- Bueno, hice una regla para los creativos que tuve que contratar, los escritores y los jefes de departamentos: que leyeran los libros, para que así entendieran el desafío frente a nosotros y para que pudiesen inspirarse con los detalles en su construcción de mundo. Y fue realmente... dependía de nosotros encontrar la forma más visual, cinemática y creo que práctica o asequible jajaja... de hacer que estos libros cobrasen vida y hacer que este mundo se sintiese vívido. No quería que se sintiese artificial, de alguna forma, necesitaba que se sintiese como un lugar real en el que pudieses estar tiempo inclusive si las cámaras estaban apagadas. Ese fue probablemente nuestro primer desafío.

El otro fue asegurarse que el espíritu de todos estos personajes viviese en este elenco, en la escritura, en las actuaciones. Y lo divertido de hacer una adaptación por supuesto son los descubrimientos y las sorpresas que salen en el camino, lo que nadie anticipó con una escena o el momento de un personaje, pero que encuentras de una u otra forma. Inclusive en el vestuario. La inspiración de un grupo de artistas que se reúnen para trabajar en algo y que termina siendo más grande que la suma de sus partes. Y fui bendecido con la gente en este proyecto que era mucho más talentoso de lo que yo soy.

Tomando al libro como base, ¿Qué es lo que te atrajo al mundo de Shadow and Bone?

- Lo primero y ante todo diría que fueron los personajes. Pensé que eran vividos y eran encantadores, tenían talento y un drama que encontré irresistible e identificable. Y en segundo lugar, descubrí que nos adentrábamos en las historias de estos personajes, tanto en las novelas de Shadow and Bone como en las de Six of Crows, que habían preguntas centrales que un montón de estos héroes se estaban haciendo a si mismos temáticamente. Y esas son: ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué es lo que hay en mi poder?

Esas dos preguntas siento que conectan con la audiencia, especialmente los jóvenes en este momento. Seguimos en una pandemia, seguimos peleando esta cosa y todos como mundo hemos estado lidiando con esto y nos preguntamos: ¿Cómo vamos a ser al otro lado de esto? Y creo que aún hay.... ¡Aaaaaaaaaah!.... mucha gente en el poder que son buenos en hacer que la gente pequeña sienta que no pertenecen o no importan. Y esa es la historia de Alina tanto como un montón de los personajes de Shadow and Bone.

En tu trabajo, ¿Tuviste algún aporte de parte de Leigh Bardugo?, la autora del libro

- Fui firme en que estuviese involucrada desde el principio. Le conté el plan de cada episodio, leyó todos los guiones, ella tenía retroalimentación en cada paso del camino. No estuvimos siempre de acuerdo, hubo fricción en algunos puntos, pero fue una fricción que surgió de la pasión por las ideas o la construcción del mundo. Y usualmente ninguno de los dos obtuvo lo que quería, pero en vez de eso encontramos algo mejor que salió de la solución de otra persona, por lo que fui agradecido.

Pero no vi otra forma de hacerlo, porque ella ha hecho una cantidad de trabajo tan enorme con estos libros. Han sido su vida por ya más de 10 años y no tenerla involucrada como una historiadora creativa y una consultora, no habríamos logrado mostrar ni la mitad de lo que tenemos ahora.

En ese sentido, en el primer episodio hay un montón de información, es un episodio recargado de mitología. Tenemos guerreros, un mapa, problemas con las razas diferentes. ¿Cómo trabajaste en esa presentación para la audiencia que no leyó el libro?

- Me mantengo esperanzado de que los espectadores van a tomar la travesía sin tener que saber todo de antemano... y que aprenderán más de este mundo y de esta gente en el camino. Te puedo contar que la primera vez que vi una serie de cirujanos, no conocía ninguno de sus términos de medicina, los procedimientos o las enfermedades. Era un lenguaje que desconocía totalmente. Pero me atrajeron los personajes y entendí el drama básico en juego. Quise asumir esa misma alfabetización del género aquí con los espectadores.

Si una serie como Game of Thrones puede pavimentar el camino y permitir que las audiencias tengan un viaje sin entender completamente lo que tienen en frente, creo que podemos hacer algo similar aquí y no tener que dar vuelta estos términos, lenguajes y prácticas específicas en algo más común solo para que un nuevo espectador pueda seguirlo inmediatamente.

Para ti, ¿Qué fue lo más difícil de adaptar de la mitología de la serie?

- El desafío más grande que tuvimos al comienzo fue el tema del Shadow Fold, el cómo hacer que eso funcionase. Pensábamos que sabíamos cómo podría lucir y luego descubrimos con nuestro equipo de efectos especiales que sería algo que no iba a funcionar, jajaja. Ahí me dijeron: esto es un fracaso. Así que volvimos al tablero de dibujo e hicimos un montón de investigación y desarrollo para llegar a un punto en el que estábamos muy entusiasmados con la apariencia de esta muralla de oscuridad y que lo hacía lucir como algo que pertenecía a este mundo, aterrizado a esa realidad, pero también muy poco natural y siniestro al mismo tiempo. Ese fue el gran desafío.

Tú has trabajado en muchas películas de terror [Lights Out, el remake de Pesadilla, Destino Final 5, la precuela de La Cosa] y el Shadow Fold tiene un montón de elementos de terror. ¿Cómo trabajaste en eso? ¿Era importante para ti el elemento de terror de esta historia?

Fue importante para mi en términos de por qué quería el trabajo. Era un área en la que me sentía más confiado, porque he hecho ese trabajo antes. Así que cuando entramos en el Shadow Fold y presentamos a la audiencia a los Volcra, que son los monstruos que viven en el interior, sabía que quería que esas secuencias funcionasen como pequeñas películas de terror en su propio derecho. Pero, nuevamente, eso se debe al material fuente. Cómo Leigh Bardugo presenta esos momentos en el libro, casi como escenas de terror, así que todo vuelve a que yo sea un buen custodio de estos libros, estas historias, y que me aseguro que sean bien representados en la pantalla.

¿Y cómo trabajaron en el diseño de estas criaturas?

El diseño de sonidos de los Vulcra... aquí voy a dar un poco de spoiler... después sabes que hace siglos eran humanos antes de ser monstruos, y con esa idea trabajé con mi equipo de diseño de sonido sobre darles un sonido muy bestial, pero debajo de ello, quizás en la cola, quería un sonido humano, un grito humano. A veces es un hombre, otras una mujer o un niño. El único otro ejemplo que podía traer era el Oso de la película “Aniquilación”. Así que esa fue la inspiración principal para los Vulcra.

Hace un par de años era una moda adaptación sagas literarias para adolescentes, las sagas YA (Young Adult). ¿Qué es lo que piensas cuando llega gente y dice: Oh, esto es otra más? ¿Es Shadow and Bone solo otra más?

Diría que sí, es otra. No sé si solo otra más. Creo que habrán más historias YA. Pero sí diría que una buena historia es una buena historia sin importar en qué departamento están. Conozco a tantos amigos míos adultos que van a ver cada película de Pixar, por ejemplo. Y yo también, son historias encantadoras. Pero creo que no está bien que nosotros miremos en menos a cualquier género y sintamos que son menos que otro. Todo género tiene algo que aportar, toda sección de una librería tiene algo que ofrecer. Es como crecí viendo películas. Es así inclusive en el lado creativo. El mismo guionista que escribió “La Cosa” de John Carpenter escribió “The Bad News Bears”. Así que está integrado en mi, desde que era niño, que puedes amar lo que sea y no importa de dónde venga.

¿De qué te sientes más orgulloso con esta adaptación?

Oh, mi Dios.... ¡Mi elenco! Son actores fenomenales y, por sobre todas las cosas, son genuinamente buenos seres humanos que han forjado una familia cariñosa por su cuenta. Y poder hacer una serie como esta, desde el amor, y no tener que lidiar con el costo de hacer una serie como esta, con algunas personalidades frustrantes diría jajaja, lo que ha sido mi experiencia con algunas películas, ese es el regalo más grande porque significa que podemos ser vulnerables en el set y ante la cámara, sabiendo que estamos rodeados por una atmósfera de apoyo y amor.

¿Qué reacción esperas de la gente que no ha leído el libro?

Espero que se entusiasmen a leer los libros. De una forma, este es un comercial muy costoso para el libro jajaja.

Y para finalizar, ¿Cuántas temporadas esperan desarrollar?

Oh... ¡Tantas como me dejen hacer!

Porque hay una cierta cantidad de libros...

Sí, la hay. Pero obviamente cuando nos quedemos sin historia, entonces terminamos. Pero no sé cuánto nos demoraremos en llegar ahí.

Sombra y Hueso (Shadow and Bone) se estrena este 23 de abril en Netflix.