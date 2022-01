Leslie Grace reveló el primer vistazo al traje que usará como Batgirl en la nueva película de DC

El primer vistazo al traje de Batgirl en su película en solitario ya está aquí. Esta semana, y después de que surgieran varias fotos del rodaje, la propia actriz que interpretará a Barbara Gordon, Leslie Grace, reveló cómo lucirá el atuendo de la heroína en esta nueva producción de DC para HBO Max.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Grace compartió una foto donde se puede ver que el traje que vestirá como Batgirl estará inspirado en el atuendo que el personaje usó durante la etapa conocida como “Batgirl of Burnside” en los cómics. Es decir, este traje para la película tendrá un tono morado predominante además de detalles amarillos y dorados.

Pero aunque “Batgirl of Burnside” claramente sería una inspiración para el traje, Grace complementó esta revelación con una cita de “Batgirl: Year One”, un cómic que aparentemente será una gran influencia para esta historia ya que uno de sus villanos principales, Firefly, será interpretado por Brendan Fraser en esta producción.

“Uso sus expectativas en su contra. Esa será su debilidad. No la mía. Que todos me subestimen...Y cuando bajen la guardia y su orgullo aumente, permítanme patearles el trasero - Batgirl, año uno”, escribió la actriz de In the Heights.

En estos minutos el plan de WarnerMedia implica estrenar a la película de Batgirl directamente en HBO Max y con ese objetivo la cinta sigue desarrollando sus filmaciones en Reino Unido bajo la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life).

El guión de la película de Batgirl fue escrito por Christina Hodson (Birds of Prey) y, además de Grace como Barbara Gordon/Batgirl, contará con actuaciones de J.K. Simmons como Jim Gordon, Michael Keaton como Batman y Brendan Fraser como Firefly.