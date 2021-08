Lilly Wachowski no dirigirá The Matrix 4 porque la idea de regresar a la franquicia le parecía “expresamente poco atractiva”

Si bien varias figuras de la famosa trilogía regresarán para dar forma a la próxima película de The Matrix, la cinta que finalmente será conocida como The Matrix: Resurrections solo será dirigida por Lana Wachowski.

Por supuesto, considerando que las Hermanas Wachowski están detrás de la icónica historia de Neo, no deja de resultar curioso que Lilly Wachowski decidiera restarse de este proyecto. No obstante, recientemente la propia cineasta explicó por qué no quiso participar en la realización de la nueva película de The Matrix.

Durante esta semana y en paralelo a la presentación de The Matrix: Resurrections en la CinemaCon, Lilly Wachowski participó en un panel ante La Asociación de Críticos de Televisión para promocionar a la serie Work in Progress y comentó que formar parte de otra película de The Matrix simplemente no era atractivo después de su transición y la muerte de sus padres.

“Había algo en la idea de retroceder y ser parte de algo que había hecho antes que era expresamente poco atractivo”, dijo Lilly Wachowski (vía The Wrap). “Por ejemplo, no quería haber pasado por mi transición y haber pasado por esta gran agitación en mi vida, la sensación de pérdida de mi mamá y mi papá, para volver a algo que había hecho antes. Y este volver a caminar sobre los viejos caminos por los que había caminado se sentía emocionalmente insatisfactorio y realmente todo lo contrario, como si fuera a volver y vivir con estos zapatos viejos de alguna manera y no quería hacer eso“.

Lilly Wachowski además añadió que después de trabajar en proyectos como Cloud Atlas, Jupiter Ascending y Sense8 estaba agotada y necesitaba un descanso.

“Mi mundo se estaba desmoronando, hasta cierto punto, incluso mientras yo estaba como, ya sabes, rompiendo el huevo. Así que necesitaba este tiempo lejos de esta industria“, añadió la directora. “Necesitaba volver a conectarme conmigo misma como artista. Y lo hice volviendo a la escuela y pintando y esas cosas. Y tomé esa decisión. Entonces comencé a pintar ese verano con mi mamá y luego Lana recibió la llamada de Netflix que querían ordenar otra temporada (de Sense8). Y dije: ‘No puedo hacerlo. No quiero hacerlo’”.

Finalmente Lilly Wachowski también señaló que no ha hablado con su hermana desde hace tiempo, sin embargo, no cerró por completo la puerta respecto a una eventual nueva colaboración entre ambas.

The Matrix: Resurrections planea estrenarse en diciembre.