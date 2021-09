Lana Wachowski explicó por qué quiso traer de regreso a Neo y Trinity en The Matrix Resurrections

Pese a que el primer tráiler de la película finalmente se presentó durante la semana pasada, a estas alturas todavía no existe mucha claridad respecto a la trama de The Matrix Resurrections.

Pero aunque obviamente la directora de la cuarta película de The Matrix no quiere anticipar nada sobre la próxima entrega de esta franquicia, recientemente Lana Wachowski explicó por qué quiso traer de regreso a Neo y Trinity en esta nueva entrega.

Durante este fin de semana Wachowski participó de un panel en el Festival Internacional de Literatura de Berlín y naturalmente fue consultada respecto al retorno de The Matrix cuando aparentemente la saga había concluido.

La directora que comandó las películas originales junto a su hermana, Lilly Wachowski, comenzó reconociendo que para ellas esta franquicia también había terminado con The Matrix Revolutions e incluso comentó que pese a la insistencia y ofertas que recibieron por parte de Warner Bros durante varios años simplemente no estaban interesadas en hacer otra película de The Matrix.

No obstante, para Lana Wachowski todo cambió cuando sus padres enfermaron y murieron.

“Era solo este dolor constante. Mi papá murió, luego este amigo murió, luego mi mamá murió. Y realmente no sabía cómo procesar ese tipo de dolor. No lo había experimentado tan de cerca, (cuando) murió mi abuela fue muy duro”, relató Wachowski. “Sabía que mi papá se había enfermado. Sabes que sus vidas van a terminar y, sin embargo, todavía era muy difícil”.

“Mi cerebro siempre ha recurrido a mi imaginación y una noche, estaba llorando y no podía dormir, y mi cerebro explotó toda esta historia”, agregó. “Y no podía tener a mi mamá y a mi papá, pero de repente tuve a Neo y Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida. Fue inmediatamente reconfortante tener a estos dos personajes vivos de nuevo. Y es súper simple, puedes mirarlo y decir: ‘ok, estas dos personas mueren y ok, traes estos dos personas vuelven a la vida y, oh ¿se siente bien eso?’. ¡Sí, se siente bien! Es simple y esto es lo que hace el arte, y eso es lo que hacen las historias, nos reconfortan y son importantes”.

Wachowski continuó explicando que abordó su idea para el regreso de The Matrix con su esposa y unos amigos, quienes en última instancia la convencieron de concretar la película que pronto conoceremos cómo The Matrix Resurrections. No obstante, a la hora de tratar de invitar a Lilly Wachowski a la nueva entrega, Lana habría descubierto que su hermana quería procesar su dolor de otra forma.

“Le pregunté a Lilly si quería hacer esto y ella quería procesar su duelo de otra manera. Ella estaba en la Escuela de Arte y estaba en un camino diferente así que no quería tomar este camino para procesar su duelo”, señaló la directora.

Previamente Lilly Wachowski ya había contado por qué no quiso participar de The Matrix Resurrections, por lo que las declaraciones de Lana completan la historia de parte de la trastienda de la próxima película de Neo y compañía.

The Matrix Resurrections planea estrenarse en diciembre.