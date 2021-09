Yahya Abdul-Mateen II confirma su personaje y revelan la sinopsis de The Matrix Resurrections

Ya ha pasado un día desde el estreno del primer tráiler de The Matrix Resurrections, sin embargo, las conversaciones en torno a la próxima cinta de Lana Wachowski aún no se desvanecen. Y de hecho, después del debut del adelanto, surgieron un par de antecedentes que probablemente querrán tener en cuenta de cara al regreso de Neo.

En primer lugar y como muchos especularon a raíz del tráiler, Yahya Abdul-Mateen II habría confirmado que interpretará a nada más ni nada menos que Morpheus en la película.

El papel del actor de Watchmen y Candyman como una versión joven de Morpheus era algo que se venía rumoreando incluso desde antes de que se conociera el título de The Matrix 4. No obstante, no había sido oficializado hasta ahora cuando tras la publicación del tráiler Abdul-Mateen II subió una foto a Instagram con la simple descripción “MORPHEUS”.

Por supuesto, a estas alturas se desconocen los pormenores del Morpheus de Yahya Abdul-Mateen II y solo se sabe que Laurence Fishburne no habría sido invitado a participar en esta película. Pero para comenzar a aclarar esas y otras dudas de la películas quizás el primer paso es conocer a la premisa de The Matrix Resurrections.

Desde el portal The Wrap recogieron al sinopsis oficial de The Matrix Resurrections y como podrán leer a continuación, la descripción de la película promete más acción e intriga de la mano del regreso de Neo y Trinity.

Sin más preámbulos, esta es la sinopsis de The Matrix Resurrections:

“The Matrix Resurrections es una continuación de la historia establecida en la primera película de The Matrix. Reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como los íconos cinematográficos Neo y Trinity en una expansión de su historia que se aventura de nuevo en la Matrix e incluso más profundamente en la madriguera del conejo. Una nueva aventura alucinante con acción y escala épica, ambientada en un mundo familiar pero aún más provocativo donde la realidad es más subjetiva que nunca y todo lo que se requiere para ver la verdad es liberar tu mente.

La película está protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith y Jada Pinkett Smith”.

The Matrix Resurrections pretende estrenarse en diciembre de este año.