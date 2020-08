Laurence Fishburne contó que no fue invitado a participar en Matrix 4

Carrie-Anne Moss regresará como Trinity, Keanu Reeves volverá como Neo y hasta Lana Wachowski tomará nuevamente las riendas de la dirección para la próxima entrega de la franquicia Matrix. Pero lamentablemente no todas las figuras que dieron forma a la entrega original de la saga serán parte de la cuarta película.

En una reciente entrevista con The New York Magazine (vía Comicbook), Laurence Fishburne confirmó que no volverá a interpretar a Morpheus en Matrix 4.

Al ser consultado sobre su participación en la nueva película, Fishburne claramente señaló que ni siquiera fue invitado a formar parte de este nuevo proyecto.

“No. No me han invitado”, dijo el actor. “Tal vez eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”.

La referencia a la obra en las declaraciones de Fishburne apunta a un comentario anterior que realizó en la misma entrevista donde explicó que escribió la obra Riff Raff después de que Samuel L. Jackson se quedara con el rol de Zeus Carver en Die Hard with a Vengeance.

En ese sentido, aunque esto en ningún sentido confirma que el actor será reemplazado en Matrix 4, evidentemente impulsará las especulaciones en torno a que un nuevo Morpheus más joven podría ser parte de la trama.

Pero aunque Fishburne no volverá a interpretar a Morpheus en Matrix 4, el actor aún recuerda con cariño a ese papel.

“Probablemente es el papel por el que me recuerdan más, lo cual es genial. No es lo único (papel) por el que me recuerdan, lo que es mejor. Lo que obtengo con él es que tengo a Darth Vader en esta mano y tengo a Obi-Wan en esta otra mano. Tengo a Bruce Lee, tengo a Muhammad Ali mezclados allí y tengo el kung fu ... Es la vieja historia en un contexto moderno. Es la única, el Cristo, el Buda, la Deidad, lo plenamente realizado que se cuenta a través de la era digital”, comentó.

Matrix 4 estaba en pleno proceso de filmaciones cuando tuvo que detener su producción debido a la pandemia y con la esperanza de retomar pronto su trabajo la película ahora pretende llegar a los cines en abril de 2022.