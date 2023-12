Ojo por ojo, muerte por muerte: House of the Dragon adelanta la venganza de su guerra civil

Aunque pocos tenían expectativas, cortesía de la recepción de la última temporada de Game of Thrones, la serie de House of the Dragon logró demostrar que aún hay espacio para contar buenas historias en el mundo de Westeros. Que no todo puede terminar cayendo por las ansias económicas de HBO, que en algún momento llegaron a impulsar el desarrollo de múltiples series en paralelo para asegurar un éxito que creían asegurado solo por la popularidad de la marca.

Con la amenaza de venganza jurada a partir de los sucesos de la temporada anterior, pues Rhaenyra (Emma D’Arcy) tuvo que confrontar la muerte de uno de sus seres queridos a manos de un dragón, la próxima tanda de episodios profundizará en la Guerra Civil de los Targaryen que terminará siendo el comienzo del fin para una familia que dos siglos después será sacada del trono de Hierro.

En esa línea, la segunda temporada extenderá la “Danza de los Dragones” que pondrá en choque a las facciones de la familia, la cual seguirá marcada por las batallas, la sangra, el deseo y, obviamente, las intrigas que generalmente terminan con puñaladas por la espalda.

Pero lo que está más claro es que la temporada estará marcada por la venganza en honor a Lucerys. Ojo por ojo, muerte por muerte.

Vean el tráiler a continuación.