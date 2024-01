Pedro Pascal abandonó un proyecto para priorizar su compromiso con Los Cuatro Fantásticos y The Last of Us

El actor chileno Pedro Pascal tuvo que abandonar uno de los proyectos con los que se había comprometido debido a los cambios en la planeada filmación de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos que realizará para Marvel Studios.

Weapons es el nombre del proyecto afectado, la cuál será la nueva película del director Zach Cregger, quien el año pasado estrenó el hit de bajo presupuesto llamado Barbarian.

El abandono se debe, según consta en The InSneider,, debido a que la película de Los Cuatro Fantásticos comenzará sus filmaciones durante el tercer trimestre de este año, de cara a un estreno fijado para mayo de 2025. En esa línea, Pascal tuvo que reordenar su agenda para cumplir con su compromiso con Marvel y la segunda temporada de The Last of Us.

Pascal interpretará a Reed Richards, mientras aún no se confirma quiénes lo acompañarán en los roles del resto de la Primera Familia de Marvel. Rumores han apuntado a un supuesto interés sobre Vanessa Kirby como The Invisible Woman/Sue Storm, Joseph Quinn en el rol de The Human Torch/Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como The Thing/Ben Grimm. Sin embargo, aún no hay nada confirmado al respecto.

Esta semana también se reveló que Pascal será parte de la película The Mandalorian & Grogu, la cual será dirigida por Jon Favreau y marcará el nuevo foco cinematográfico de Lucasfilm, ya que el universo de series de Disney+ se expandirá a la pantalla grande.

El otro proyecto en esa línea es una película dirigida por Dave Filoni y que reunirá a todos los personajes de The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka.