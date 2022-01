Quantum Leap volverá con una serie secuela

Parece que volveremos a viajar en el tiempo porque la cadena estadounidense NBC dio luz verde al piloto de una nueva serie de Quantum Leap (Viajeros en el tiempo en Latinoamérica).

Quantum Leap fue una serie de ciencia ficción con matices de drama y comedia. Lanzada en 1989 y con cinco temporadas, contaba la historia del científico Dr. Samuel Becket (interpretado por Scott Bakula), quien investigando los viajes en el tiempo entra en una máquina que traslada su mente a distintos cuerpos a lo largo de la historia.

Pero esta nueva versión de Quantum Leap sería una especie de secuela, pero también tendía tintes de reinicio ya que contaría con un nuevo elenco de perosnajes.

En ese sentido, la sinopsis de la nueva serie dice: “Han pasado 30 años desde que el Dr. Sam Beckett (Scott Bakula) pisó el acelerador Quantum Leap y desapareció. Ahora ha reunido un nuevo equipo para reiniciar el proyecto con la esperanza de comprender los misterios detrás de la máquina y el hombre que la creó”. Esta descripción, sugiere que el actor protagónico, Scott Bakula podría volver a interpretar al científico, aunque de momento no hay nada oficial.

No obstante, en septiembre pasado ya había Bakula señalado que se había abordado la posibilidad del regreso de la serie. “Hay conversaciones muy importantes al respecto en este momento”, afirmó el actor. “No sé qué sería, no se quien lo tendría. Los derechos fueron un desastre durante años. No sé si ya están resueltos. Esa siempre ha sido la mayor complicación”.

El creador original de la serie, Don Bellisario volverá a esta nueva apuesta como productor ejecutivo. Lo acompañan también Deborah Pratt y Martin Gero en la producción. Mientras, Steven Lilien y Bryan Wynbrandt serán showrunners del programa. La secuela será estrenada el próximo año con fecha desconocida aún.