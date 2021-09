Scott Bakula sostiene que hay conversaciones significativas para un reinicio de Quantum Leap

A pesar de que la serie solo logró ser nominada como mejor serie dramática en los Premios Emmy, y sus distinciones solo estuvieron en premios técnicos, con el correr del tiempo Quantum Leap se convirtió en una serie de culto que ha logrado persistir pese a solo estar disponible en repeticiones televisivas y en streamings de Estados Unidos.

Más aún, considerando el final abierto de su historia, que no cerró la saga de Sam Beckett, también han existido discusiones sobre un eventual retorno, aunque nada de eso se ha concretado.

Pero ahora el actor Scott Bakula, quien precisamente interpretó a Sam, un científico que salta en el tiempo tomando el lugar de otras personas para arreglar aquello que salió mal, explicó que al menos han existido discusiones significativas sobre un eventual regreso de la serie, inclusive como un reinicio.

“Están sucediendo conversaciones muy significativas sobre esto ahora mismo. No sé en que podría terminar. No sé quién podría hacerla. Los derechos fueron un entuerto por años. No sé si eso ya se arregló. Esa siempre ha sido la mayor complicación”, explicó Bakula en el podcast del cómico Bob Saget.

De todas formas, el actor dejó en claro que este tipo de conversaciones han ocurrido con el creador de la serie original, Donald P. Bellisario, pero este siempre dejó en claro que no podía escribir nada sin pensar en tenerlo de regreso junto a Dean Stockwell, otra de las piezas clave del elenco. “Yo le dije: Solo piensa en mi y Dean y escribe tu serie. Saca la idea. Si tienes una, solo escríbela. Estoy seguro que será grandiosa. No sé cuál sería la idea si nosotros la hiciésemos”, remarcó.

Quantum Leap tuvo 5 temporadas entrre 1989 y 1993.