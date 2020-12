Robert Rodriguez cree que una posible secuela de Alita: Battle Angel podría realizarse con un streaming

Pese a que aún no hay planes para una secuela, parece que Robert Rodriguez tampoco ha perdido la esperanza de una posible continuación de Alita: Battle Angel.

En una reciente entrevista con Forbes, el director de la película de 2019 fue consultado respecto al futuro de esa historia. Rodriguez recalcó que aún no hay planes para una nueva entrega, no obstante, considerando su experiencia con The Mandalorian para Disney Plus y We Can be Heroes para Netflix, el director comentó que cree que un streaming podría ayudar a la realización de la secuela.

“Creo que todo es posible”, dijo Rodríguez al ser consultado respecto a una potencial continuación de la franquicia en un streaming. “Disney compró Fox y tienen Disney +, así que vale la pena la conversación. Sé que a otras personas les encantaría ver a otra y a mí me encantaría hacer otra. En cuanto a dónde iría o cómo se haría, creo que el streaming ha abierto muchas oportunidades para secuelas. Ya es un concepto que fue vendido, ya tiene una audiencia incorporada que quiere verlo y luego se les entrega de la manera más fácil de consumir. Entonces, no es una mala idea”.

Por el momento no hay nada que apunte a que las conversaciones que menciona Rodríguez se hayan concretado, pero cabe recalcar que, desde que debutó la primera película, los fanáticos de Alita: Battle Angel han mantenido una campaña para pedir otra entrega por lo que, como bien dijo Rodriguez, desde el público hay señales de interés por una secuela.