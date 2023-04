Productor de Alita: Battle Angel contó que siguen conversando con Robert Rodriguez y Rosa Salazar para una secuela

20th Century Studios todavía no da una luz verde oficial para el desarrollo de Alita: Battle Angel 2, pero los responsables de la primera película seguirían trabajando para concretar una secuela o al menos eso es lo que dio a entender el productor Jon Landau.

Siguiendo sus comentarios de diciembre de 2022 respecto a conversaciones con el director Robert Rodriguez para una posible Alita: Battle Angel 2, ahora Landau dijo que siguen trabajando para concretar ese proyecto y también han hablado con la actriz Rosa Salazar.

“Estamos trabajando en eso”, dijo Landau cuando desde ScreenRant le preguntaron por Alita: Battle Angel 2. “Creo que lo que hemos aprendido de Avatar es cuántos más matices faciales y sutilezas podemos obtener en personajes que queremos que sean emocionales y emotivos que son humanoides. Alita no hubiera sido posible sin lo que hicimos en Avatar. Avatar: Way of Water no sería sin lo que hicimos en Alita. Y ahora devolvámoslo y devolvámoslo a Alita. Estamos hablando con Robert y hablando con Rosa y todo está bien”.

Alita: Battle Angel se estrenó en 2019 y logró una recaudación de más de $404 millones de dólares. Y, aunque la película se presentó en medio de los cambios por la adquisición de los activos de Fox por parte de Disney, desde su debut un grupo de fanáticos ha abogado por otra entrega.