Arrau valora extradición de Dayanis Orozco y afirma que cárceles chilenas están preparadas para albergar a líderes del Tren de Aragua

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este jueves una nueva ronda policial, esta vez en la comuna de Lo Barnechea, donde abordó la llegada al país de Dayonis Orozco Castillo, alias “Botija”, sindicado como el autor de los disparos que le quitaron la vida al oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez en 2024.

En la ocasión calificó la extradición del presunto líder del Tren de Aragua como un golpe a la organización criminal venezolana, para luego apuntar a que “Botija” sería conducido al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), donde está una gran proporción de líderes de bandas extranjeras.

“Donde tiene un régimen especial, donde está cerca de 22 horas en solitario en su celda, con uniforme, con patio, efectivamente, segregado”, detalló el jefe de la cartera de Seguridad.

Para luego asegurar que “es el régimen que se merece ese delincuente y esperemos, efectivamente, que sea el camino que sigan muchos otros delincuentes buscados” .

“Hoy día estuvimos con la Policía de Investigaciones, de hecho, revisando los delincuentes más buscados de Chile y, precisamente, son ellos quienes tienen que hacer sentir efectivamente el brazo de la justicia que está empezando a llegar”, argumentó.

Ante la consulta si Gendarmería y las cárceles de Chile se encuentran preparadas para custodiar a grandes delincuentes del Tren de Aragua, como Orozco y Rafael Gámez -líder de la celula Los Piratas y cuya extradición fue aprobada hoy por EE.UU.-, la autoridad contestó afirmativamente.

“Gendarmería ya cuenta, hace un par de semanas, con el cuarto módulo de alta seguridad en la ciudad de La Serena (...) Va a haber una quinta cárcel, La Laguna, que va a tener módulos especiales de alta y máxima seguridad. Va a tener cinco complejos, partiendo por el REPAS acá en Santiago”, detalló.

Para luego reafirmar: “Son esos los módulos donde tienen que ir estos delincuentes de alta peligrosidad, con alto compromiso, con crímenes de sangre, con homicidios o líderes de banda. Y sí estamos preparados para eso” .

Nueva ronda policial en Lo Barnechea

En la ronda policial en Lo Barnechea, Arrau fue acompañado por su alcalde, Felipe Alessandri; Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Seguridad Municipal, además del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

Durante este nuevo despliegue en terreno, el ministro destacó el trabajo conjunto de las instituciones que participaron del operativo y el compromiso de quienes diariamente resguardan la seguridad de los vecinos.

Ministro Martín Arrau encabezó operativo de seguridad en Lo Barnechea. Foto: Ministerio de Seguridad.

“Tenemos una una agenda bien completa en medidas de gestión, de recursos y también legislativa, pero sobre todo agradecer a los hombres y mujeres que están 24/7, dando tranquilidad en labores de resguardo, en labores investigativas, en labores de rondas como esta, que son los que permiten precisamente tener buenos indicadores como el caso de la comuna de Lo Barnechea”, afirmó el secretario de Estado.

De la misma forma, aseguró que estas intervenciones continuarán desarrollándose como parte del plan operativo del Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer la presencia del Estado en las calles.

El despliegue de este noche de jueves reunió a 67 funcionarios especializados de Carabineros, pertenecientes a la 53ª Comisaría, GOPE, COP, SEBV, Inteligencia Policial y la Sección Dron, además de 22 medios logísticos, entre vehículos policiales, motocicletas, un dron y otras unidades de apoyo, coordinados con la PDI y los equipos municipales.