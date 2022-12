El productor Jon Landau indicó que están hablando con Robert Rodríguez para una posible secuela de Alita: Battle Angel

¿Tendrá Alita: Battle Angel una secuela? Esa es la pregunta que varios fanáticos se han hecho desde que la película del personaje dirigida por Robert Rodríguez llegó a los cines a inicios de 2019. Pero aunque por ahora no hay nada concreto sobre una posible Alita: Battle Angel 2, finalmente las conversaciones al respecto estarían avanzando.

En el contexto de la premiere de Avatar: The Way of Water, el productor Jon Landau fue consultado sobre qué otros proyectos está tramando aparte de las secuelas de la saga de Pandora.

“Hay una pequeña película llamada Alita: Battle Angel que nos encantaría volver y hacer una secuela”, reveló Landau. “Y hemos estado hablando con Robert (Rodríguez) sobre eso y, con suerte, se materializará”.

Alita: Battle Angel se estrenó a comienzos del 2019 y recaudó más de $404 millones de dólares a nivel mundial. No obstante, aunque la película quizás no fue un éxito del nivel de las películas de Star Wars, Marvel Studios o la propia Avatar (2009) su propuesta consiguió cautivar a una leal base de fanáticos que durante años han clamado por una secuela.