Samuel L. Jackson rebatió el juicio de Quentin Tarantino sobre el estrellato los actores de Marvel Studios

Samuel L. Jackson tampoco está de acuerdo con los comentarios de Quentin Tarantino sobre el estrellato los actores de Marvel Studios. Días atrás el director de Once Upon a Time in Hollywood volvió a apuntar contra aquella popular franquicia de superhéroes e indicó que a su juicio ninguno de los actores que protagonizan esas cintas sería una estrella de cine.

“Parte de la Marvelización de Hollywood es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine”, dijo Tarantino.

Pero Jackson, quien ha interpretado Nick Fury en el MCU desde 2008, no está de acuerdo y en una reciente participación en el programa The View (vía EW) argumentó que sus compañeros de elenco efectivamente serían estrellas de cine.

“Se necesita un actor para ser esos personajes particulares, y el signo del estrellato cinematográfico siempre ha sido ¿Qué? ¿Traseros en los asientos? ¿De qué estamos hablando?”, dijo Jackson. “No es una gran controversia para mí saber que aparentemente estos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine”.

Jackson no es el primer actor vinculado al MCU en rebatir aquellos dichos de Tarantino ya que previamente Simu Liu, el protagonista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, también le respondió al director. “Ningún estudio de cine es ni será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha realizado esfuerzos sostenidos para mejorar la diversidad en la pantalla al crear héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes”, fue parte de lo que señaló el intérprete de Shang-Chi.