Simu Liu le respondió a Quentin Tarantino por sus comentarios sobre Marvel

Quentin Tarantino volvió a hablar contra Marvel y su influencia en el actual panorama de la industria del cine. Y, como era de esperar, sus palabras no pasaron desapercibidas.

Recientemente Tarantino dijo que los actores de Marvel Studios no eran verdaderas estrellas de cine y que las figuras eran sus respectivos personajes. Algo que sumado a sus comentarios anteriores sobre cómo esta sería una de las peores eras del cine y de que solo los jornaleros podrían hacer cintas de superhéroes, aparentemente no le cayó bien a Simu Liu, el protagonista de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Después de todo el martes pasado el actor utilizó su cuenta de Twitter para responder a los comentarios de Tarantino indicando que está orgulloso de trabajar para Marvel Studios y puntualizando que la “Edad de Oro” de Hollywood que tanto venera el cineasta estaba marcada por actores blancos.

“Si los únicos guardianes del estrellato cinematográfico fueran Tarantino y Scorsese, nunca habría tenido la oportunidad de encabezar una película de más de $400 millones de dólares. Estoy asombrado de su genio cinematográfico. Son autores trascendentes. Pero no pueden señalarme a mí ni a nadie”, escribió Liu. “Ningún estudio de cine es ni será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que ha realizado esfuerzos sostenidos para mejorar la diversidad en la pantalla al crear héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes. También me encantó la ‘Edad de Oro’... pero era infernalmente blanca”.

Para ser justos los comentarios de Martin Scorsese sobre Marvel no tenían nada que ver con sus actores ni lo que se representaba en pantalla, sino que más bien apuntaban al tipo de espectáculo que ofrecían esas películas y cómo acaparaban espacio en las salas de cine. No obstante, el punto de Liu parece estar apuntando directamente a Tarantino.